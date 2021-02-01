– Зачем сократили маршрут движения автобуса? Людям было удобно добираться до города и обратно. Подумайте о нас, пусть ездят. Маршрут №3 приходится ждать очень долго Автобусы не вместительные, остановочных павильонов нет. Оставьте нам автобус, - возмутилась жительница поселка Гульбаршын Стамгазиева.

В городском акимате проинформировали, что с 1 февраля

схема движения общественного транспорта по маршруту №22 "ЗКАП-Птицефабрика" будет сокращена до конечной остановки "Диспетчерская" (Медицинский колледж).

– Также сообщаем, что до 22.00 к общественному транспорту по маршруту №3 «Меловые горки-Автосалон» добавятся дополнительные автобусы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Такая новость не обрадовала жителей поселка Птицефабрика и Меловые горки. Люди отмечают, что добираться до города теперь им придется на такси.– В чем провинились жители поселка Птицефабрика? Построили новую школу и перевели учеников с СОШ №38, пустили 22 маршрут, следом убрали, дороги не делаются, условий никаких нет. Изначально не нужно было выдавать земли на строительство домов, если не можете создать условия, - говорит жительница поселка Назгуль.