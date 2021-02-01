НОВЫЙ Volkswagen Tiguan Кроссовер предлагается с несколькими бензиновыми двигателями на выбор: 150 л.с., 180 л.с. и 220 л.с. Двигатель 150 л.с. в сочетании с 6-АКП может быть оснащен передним приводом и полным приводом 4Motion. Силовые агрегаты мощностью 180 и 220 л.с. идут в паре с 7-АКП и полным приводом 4Motion. Volkswagen Tiguan доступен в четырех комплектациях: Respect (цена начинается от 11 411 000 тенге), Status (от 12 264 000 тенге), Exclusive (от 14 243 000 тенге), R-Line (от 15 762 000 тенге). Более мощный, удобный и инновационный, чем когда-либо, НОВЫЙ Volkswagen Tiguan готов продемонстрировать свои преимущества. Интеллектуальные системы наделяют его исключительными способностями. Превосходная динамика обновленного внедорожника позволит именно вам решать, что возможно.

Дизайн и интерьер

Совершенный дизайн обновленного внедорожника привлекает взгляды. Идеальные пропорции, точные линии и выразительный силуэт НОВОГО Tiguan подчеркивают его сильные стороны – инновационность, мощность и бескомпромиссную функциональность.В НОВОМ Volkswagen Tiguan доступны светодиодные фары с динамическими поворотными огнями и системой автоматического переключения с дальнего света на ближний Light Assist. Их яркой отличительной особенностью являются динамические указатели поворота («бегущая полоска»).Широкий выбор колесных дисков позволит подобрать для НОВОГО Volkswagen Tiguan идеальный вариант по вашему вкусу.Для просторного салона НОВОГО Volkswagen Tiguan доступны различные цвета отделки и разнообразные варианты обивки сидений, а также атмосферная подсветка интерьера.Теперь каждый день вы будете видеть свой НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в новом свете с помощью атмосферной подсветки из 30 цветов. Где бы вы ни были в пути – в освещенном мегаполисе или ночью на проселочной дороге, вы сможете создать для себя подходящую атмосферу.

Инновации и технологии

Всё, что нужно, теперь перед глазами В новом Tiguan стало больше цифровых поверхностей. В качестве базы для версии Exclusive доступна реконфигурируемая цифровая приборная панель. Дисплей с высоким разрешением и диагональю 26 см (10.25 дюймов) заменяет привычную панель инструментов и спидометр. Новая мультимедийная система Новой мультимедийной системой Discover Media с дисплеем диагональю 8 дюймов можно управлять голосом и жестами. В систему предустановлены карты, и также доступна функция AppConnect.Пассажиры предпочитают прохладу, а вы любите тепло? Трехзонный климат-контроль Climatronic позволит установить температуру для водителя, впереди сидящего пассажира и пассажиров на задних сиденьях независимо друг от друга. Новая система кондиционирования интуитивно понятна и легко управляется с помощью сенсорного интерфейса.НОВЫЙ Volkswagen Tiguan может быть оснащен опциональным пакетом электронных ассистентов водителя IQ.Drive.• адаптивный круиз-контроль • ассистент движения по полосе Lane Assist • система мониторинга слепых зон Side Assist • система предупреждения о столкновении при движении задним ходом Rear Traffic Alert • ассистент парковки Park Assist • система кругового обзора Area View.

Безопасность

Марка Volkswagen присутствует в более чем 150 странах и производит автомобили на более чем 50 заводах в 14 странах. В настоящее время 198 000 человек работают в Volkswagen по всему миру. Марка имеет 7 700 дилерских центров, в которых работают 74 000 сотрудников. В Казахстане Volkswagen официально представлен в городе Атырау.

Благодаря ассистенту экстренного торможения Front Assist ваш НОВЫЙ Volkswagen Tiguan поможет избежать аварии или существенно снизит тяжесть её последствий.* * Система Front Assist имеет ограничения в работе. Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.Адаптивный круиз-контроль помогает следовать за впереди идущим автомобилем на заданном расстоянии. Если его скорость изменится, ваш НОВЫЙ Volkswagen Tiguan соответственно снизит или увеличит скорость.* * Адаптивный круиз-контроль имеет ограничения в работе. Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. С момента выхода на рынок Tiguan стал бестселлером марки Volkswagen и одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте. Tiguan производится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге.