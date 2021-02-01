Фото из архива "МГ" И.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков рассказал, что 31 января из Нур-Султана самолетом была доставлена вакцина в Актобе, из Актобе 1 февраля в 7.05 она была доставлена в Уральск. - В 7.30 мы полностью приняли вакцину в количестве 1000 доз и разметили в морозильники. Это российская вакцина "Спутник-V". На первом этапе будут прививаться медицинские работники, которые относятся к высокому риску заражения коронавирусной инфекцией: врачи инфекционных стационаров, врачи отделения реанимации и интенсивной терапии, работники станции скорой медицинской помощи, работники приемных покоев - стационаров, фильтров, а также медработники из поликлиник, которые непосредственно находятся на передовой и контактируют с заболевшими COVID-19, - отметил Арман Калибеков. К слову, сам и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков пока прививаться не собирается. - Я прививаться не буду, потому что совсем недавно переболел коронавирусной инфекцией. Есть показания и противопоказания: те, кто переболел COVID-19 средней степени тяжести или тяжелой степени, прививаться можно только спустя шесть месяцев после выздоровления, кто переболел в легкой форме или бессимптомно - спустя два месяца. К тому же дети до 18 лет и лица старше 65 лет прививаться не будут, - пояснил Арман Калибеков. И.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО рассказал, что вакцина должна храниться при температуре от -18 градусов и ниже. При транспортировке будут использоваться термоконтейнеры с хладоэлементами. Сама вакцина может храниться в открытом виде не более двух часов. - Вакцинация будет проводится в шести поликлиниках и в медцентре. Перед самой прививкой будет проводиться осмотр, измеряться артериальное давление, температура, после допуска врача человек будет получать прививку. После этого он должен находиться 30 минут под наблюдением врачей, и если никаких реакций не будет, то пациент идет домой, ему будут звонить медработники. Ожидаемые реакции могут быть как и при получении любой прививки: припухлость, незначительная болезненность, - рассказал главный врач области. Также он отметил, что вакцинация будет проводиться в два этапа. - Первая прививка 0,5 миллилитров будет делаться в дельтовидную мышцу, первый этап будет ослабленный, на 21 день прививка будет делаться повторно, чтобы у человека в организме образовались антитела, - пояснил Арман Калибеков.