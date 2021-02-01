По сообщению службы спасения, 2 февраля в области ожидается сильный гололед, туман и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", 2 февраля в Уральске ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля, ночью -6. В Атырау синоптики прогнозируют облачную погоду, днем +6, ночью -3. Облачная погода без осадков и 1 градус тепла ожидаются в Актобе, ночью столбики термометров покажут -7. Лишь в Актау ожидается ясная погода без осадков, днем +12, ночью +7.