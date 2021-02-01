Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 1 февраля около 13.00 на территории Акжайыкского района. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на трассе Уральск-Атырау столкнулись две машины - Lada Largus и Datsun. - При осуществлении выезда на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что водитель автомашины марки Lada Largus в связи в погодными условиями выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся со второй машиной, - сообщили в полиции. Как выяснилось, в двух машинах находились 11 человек. По информации управления здравоохранения ЗКО, девять человек с различными травмами доставлены в центральную районную больницу Акжайыкского района. - Двое на месте отказались от осмотра, остальные доставлены в больницу. Среди пострадавших есть годовалый ребенок. Его состояние врачи оценивают как стабильное, малыш получил сотрясение головного мозга лёгкой степени. Трое пострадавших получили переломы тазобедренных костей, им оказана первая медицинская помощь. В данный момент ожидаем прибытие травматологии по линии санавиации, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.