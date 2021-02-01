Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 31 января в 15.24 в содовом товариществе "Елочка". По информации начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиева, в дачном жилом доме получил отравление угарным газом и скончался на месте 57-летний мужчина. – Точная причина и обстоятельства смерти на данный момент выясняются, - отметил Мереке Жумагалиев. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что отравление угарным газом получил 25-летний мужчина. Он был госпитализирован в городскую многопрофильную больницу. 23-летняя девушка от госпитализации отказалась.