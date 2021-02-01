28 января в редакцию "МГ" обратились жители девятиэтажного дома №29, расположенного в микрорайоне Кадыра Мырзали. К вечеру они собрались у дома, куда приехали и представители застройщика. Жильцы рассказали, что два дня сидят без электроэнергии, у них не подключен газ, за тепло им приходится платить по 25 тысяч тенге в месяц, не работает лифт, совсем недавно установили контейнеры для мусора, постоянно забивается канализация, стены в квартирах кривые, потеют окна. Со слов жильцов, они недовольным новым жильем, которое купили за немалые деньги у застройщика ИП "Ирменов". Собравшиеся отметили, что дом достроили летом прошлого года, но по каким-то причинам его еще не сдали в эксплуатацию, при этом владельцам квартир разрешили заселиться. - Все квартиры уже выкупили в этом доме. Некоторые стали заселяться и делать ремонт, потому что жилье в черновой отделке. Застройщик обещал, что дом будет сдан в эксплуатацию в ноябре прошлого года. На деле получается, что канализацию еще не сдали в ТОО "Батыс су арнасы". Жильцы начали роптать, мол, надо определяться с ОСИ или выбрать КСК. Все же выбрали КСК "Сити 07", они молодцы, во всем нам помогают, претензий к ним нет. Сейчас у нас произошла авария, отключили электроэнергию. Звоним в горсеть, а они говорят, что вашего дома нет на балансе, делать ничего не будем. Снова обратились к застройщику, и они теперь что-то там делают, ищут причину, а мы сидим без света. Люди не могут приготовить еду. Окна в квартирах потеют. Мы говорим свои претензии представителю застройщика, она передает все начальству и на этом все, никаких движений. Никто к нам не приходит и не общается, видимо, мы должны сами к ним ходить. Потом просили их установить мусорные контейнеры, мне пришлось своим работникам платить деньги за вывоз мусора, ладно, я это делал для себя. Но можно же было установить контейнеры для жильцов! Я даже не знаю, почему у застройщика такое отношение к нам. За двухкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров я заплатил почти 14 миллионов тенге. При этом нам пришлось выравнивать кривые стены, менять счетчики, все делать самим, - заявил житель дома Малик Каиршин. Еще одна жительница дома Альфия Рахметова не понимает, почему не продумана система отопления и им приходится платить по 25 тысяч тенге в месяц? - Мы живем в четырехкомнатной квартире площадью 120 квадратных метров. За один месяц платим 25 тысяч тенге, мы спросили почему так. Нам сказали, что такая сумма вытекает из расчета общедомового счетчика. Это получается за всю зиму мы должны заплатить 150 тысяч тенге только за отопление, - возмутилась женщина. - Сейчас отключен насос отопительный, потому что заселились не все. При его подключении в первом подъезде вообще нет тепла. И это вы считаете нормальным? Жители были возмущены, что им пришлось двое суток сидеть без света. - Звонили в электросеть, нам сказали, что объект не сдан. Наконец-то выяснили, в чем причина и теперь делают поломку. 21 век, а мы сидим без газа, света и горячей воды. Потому что горячая вода, зависит от света. Лифт не работает. Канализация периодически забивается, - отметили собравшиеся. Альфия Рахметова также расскащалп, что, к примеру, в ее квартире за 22 миллиона тенге не доложили кладку из кирпичей. По словам женщины, стены выложены не до потолка: 20 сантиметров вместо кирпичей просто залит раствором, а затем все это заштукатурено. - Вообще высота потолков у нас - 2,8 метра. Мы решили сделать натяжные, однако на эти 20 сантиметров, которые вместо кирпичей залили раствором, его делать отказались, пришлось сделать, как советовали мастера. Потолок нам натянули, но теперь высота всего 2,5 метра, - сказала женщина. К тому же жильцы говорят, что не раз обращались к застройщику с жалобами на кривые стены. - Но нам лишь только обещали, что все исправят, - заявили собравшиеся. - Как строили дом, если в некоторых квартирах кухонная вытяжка установлена в спальне? На это представитель застройщика Жаслан Мизанов ответил, что строительство дома велось согласно проекту. - Вы жалуетесь на то, что забилась канализация, а кто залил в унитаз строительный раствор? Зачем так делать? При этом мы приходим и все прочищаем, - сказал он. Кроме этого, Жаслан Мизанов заверил, что дом в эксплуатацию уже сдали, осталось только передать канализацию и электросеть. - У вас всех стоят опломбированные счетчики, вы оплачиваете потребление воды по показаниям. Логично, что дом сдан. КНС стоит на стадии передачи, там нет такого: бумагу отнес - они сразу приняли. То же самое с электросетью. Вопросы по газу это все к АО "КазТрансГаз Аймак" - они ждут, пока дом будет заселен на 70%, у них такие правила. Лифты все установлены, и счетчики, установленные нами, сотрудники РЭК опломбировали. Лифты необходимо передать на обслуживание, определите старшего по дому, пусть этим кто-то займется и лифты запустят. Мы не имеем права включить их, пока не появится договор на обслуживание, - ответил на возмущения представитель застройщика. Однако люди стали возмущаться: зачем сдали этот дом, если он еще не готов? - Таковы правила, мы вводим дом в эксплуатацию, а потом должны передавать все сети, - сказал Жаслан Мизанов. - Что касается отопления, то мы установили по проекту теплорегуляторы и насосы. Проект можем предоставить. Можете проверить соответствие труб, их диаметр. Обратитесь в теплоинспекцию, которая осуществляет выезды, проверяет, составляет акты. Пусть дадут заключение, что тут не так. Так будет правильнее. А то, что не было света, то это снова не наша вина. Мы установили подстанцию, которая питает этот дом. Она работает правильно, но к ней не приходит напряжение. Выяснилось, что недалеко частный застройщик повредил кабель и сейчас устраняют неполадки. Вы поймите, то что электросеть и КНС на нашем балансе, мы сами платим за обслуживание и не отказываемся от обязанностей. К примеру, нет света, не работает КНС - наша вакуумная машина приехала и все выкачивает. Объяснил Жаслан Мизанов, почему вместо кирпичей на расстоянии 20 сантиметров залит раствор. - Вот смотрите, есть капитальные стены и межкомнатные внутренние стены, которые идут от плиты до плиты. Капитальные стены выложены кирпичами от низа до верха - не прерываясь, а в межкомнатные стены кирпичи не докладывают до плиты, она не должна на них упираться и это заполняется раствором. А сейчас, наверное, когда забивают штыри в стену, раствор вылетает. Если есть факт, нужно посмотреть, - сказал он. Взволнованные жильцы около двух часов ругались с представителями застройщика, доказывая свою правоту. Со слов жильцов, спустя пару часов после встречи, электроэнергия была включена. В акимате Уральска пообещали прокомментировать правила сдачи в эксплуатацию новые дома позже.Малик КаиршинАльфия РахметоваЖаслан Мизанов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.