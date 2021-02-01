Ветеран тыла и соцтруда Турсун Кубаевна Малаева, несмотря на свои девяносто пять лет, жизнерадостная и энергичная бабушка. Но вот после перенесенной три года назад травмы на ноге стала часто жаловаться на нестерпимую ноющую боль в суставах. И родственники обратились за помощью к врачам городской многопрофильной больницы. - После обследования нашей бабушки ее лечащий врач хирург Алибеков Асылбек Алибекович предложил провести операцию по замене тазобедренного сустава эндопротезом, - сказала Динара. - Это бы качественно улучшило здоровье бабушки. И хотя мы побаивались и переживали, сможет ли она выдержать операцию, сама бабушка сразу же согласилась. Особых противопоказаний к этому не было. По словам лечащего врача, после консилиума и согласия пациентки на хирургическое лечение была успешно проведена операция.- Турсун Кубаевна перенесла три года назад травму на левой ноге, перелом шейки бедра, год она не двигалась, постоянно лежала. Потом родственники обратились за медицинской помощью и привезли ее к нам в больницу, - рассказал хирург, травматолог-ортопед городской многопрофильной больницы Асылбек Алибеков - Была проведена операция по замене сустава эндопротезом, на тот момент бабушке было девяносто три года. Спустя два года после операции пациентка стала вновь испытывать постоянные ноющие боли в тазобедренном суставе уже на второй ноге. И мы предложили ей провести еще одну операцию. Хочу отметить, что многие пожилые пациенты после 70 лет боятся и не соглашаются на оперативное вмешательство, ссылаясь на возраст и пессимистично рассуждая, что немного-то осталось жить. А вот наша пациентка, к моему приятному удивлению и восхищению к ней, несмотря на свой почтенный возраст, наоборот, была оптимистично настроена на положительный исход операции. В ней чувствуется стремление жить, причем качественно. Да и ее родственники молодцы, проявляют заботу и теплое внимание к своей бабушке, особенно ее сноха, жена внука Динара, которая привела бабушку и постоянно ухаживает за ней. Операция прошла 22 января в течение часа, была произведена замена тазобедренного сустава эндопротезом уже на второй ноге. Пациентка чувствует себя отлично, активно передвигается и не чувствует боли. В дальнейшем она будет находиться под наблюдением участкового врача, также рекомендовано реабилитационное лечение. Родственники пожилой женщины выражают огромную благодарность лечащему врачу и всей операционной бригаде. - Мы хотим сказать большое спасибо хирургу Асылбеку Алибековичу, его коллегам, ассистировавшим при операции, хирургам-травматологам Данияру Кажигалиеву и Ержану Жанибеку, анестезиологам Махамбету Байдушеву и Жанаргуль Досмухановой и операционной медсестре Аиде Джангалиевой за то, что они вернули нашей бабушке способность безболезненно двигаться и полноценно жить. Также хотим посоветовать пожилым людям не бояться и делать операции на больные суставы, если предоставляется такая прекрасная возможность и нет противопоказаний. Ведь это может улучшить их качество жизни. Для этого не нужно даже ехать за рубеж, когда у нас здесь такие прекрасные специалисты. Пример нашей бабушки налицо, сейчас она чувствует себя очень хорошо и благодарна нашим врачам за помощь, - рассказали родственники.