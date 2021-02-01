Массовая вакцинация жителей ЗКО от коронавирусной инфекции начнется сегодня, 1  февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Казахстан начнет вакцинацию от коронавируса 1 февраля Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщалось ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в первую очередь прививку от коронавирусной инфекции получат работники инфекционных стационаров, станций скорой медицинской помощи и врачи-эпидемиологи. Всего от COVID-19 планируется привить 180 тысяч жителей ЗКО. К слову, для прививок населения будет использоваться препарат российского производства "Спутник-V". Кроме этого, третью стадию клинических испытаний проходит казахстанская вакцина "KazCOVID-in", по завершении которой планируется и ее использовать для прививания западноказахстанцев. – С февраля этого года мы начнем вакцинацию российской вакциной, которая состоит из двух частей. Сначала делается одна прививка, а на 21 день - вторая, - рассказал заместитель руководителя санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  