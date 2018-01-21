Замминистра МВД РК: Основная версия пожара в автобусе – неосторожное обращение с огнем

Заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что согласно основной версии, причиной пожара в автобусе на трассе в Актюбинской области стало неосторожное обращение с огнем. -В настоящее время завершена работа на месте происшествия, осмотр завершен. Останки погибших транспортированы в Республику Узбекистан. Там будет проводиться ряд геномных экспертиз и тела будут переданы родственникам. Согласно основной версии, причина пожара – это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В то же время, в ходе следственных действий и допросов, было установлено, что находилась (в автобусе – прим.) емкость пластмассовая с 5 литрами бензина, - рассказал Ерлан Тургумбаев. По его словам, следственные органы приступили к допросу пострадавших в пятницу, 19 января. -Версия подтверждается показаниями оставшихся в живых. В связи с тем, что двигатель автомашины заглох, и в машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов, естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение 5 минут, унес жизни всех граждан, которые находились в автобусе. В то же время полностью исключена версия, что это было ДТП или какое-то криминальное происшествие. По окончанию осмотра места происшествия, в данной автомашине не обнаружено ни одного холодного оружия, ни одного огнестрельного оружия, и никаких боеприпасов, либо остатков от боеприпасов, то есть эти домыслы полностью исключаются, - сообщил замминистра МВД РК. Вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о состоянии здоровья пяти госпитализированных граждан. -Все пациенты, которые были доставлены санитарной авиацией, со вчерашнего дня полностью диагностированы, обследованы. В целом ситуация стабильная, каждый из них чувствует себя хорошо, Очень активно работали психологи, требовалось моральное восстановление. Большой стресс у пострадавших. Сегодня ситуация нормализовалась. Пациенты активны, подвижны и их здоровью ничто не угрожает. Они готовы к выписке, - проинформировал А.Цой. Между тем, в пятницу, примерно в 21.00 часов по времени Астаны, борт МЧС РУ, с останками 52 погибших при пожаре, вылетел из Актобе в Ташкент. -После прибытия самолета в Узбекистане, если необходимо, будут проводиться дополнительные следственные мероприятия. Останки будут переданы родственникам, - сказал министр по ЧС РУ Рустам Джураев. Он также выразил признательность казахстанской стороне за оказанную помощь и поддержку: -Президентом Узбекистана создана правительственная комиссия по факту гибели граждан республики. Члены правительственной комиссии были направлены в Актобе, здесь нам оказана всемерная помощь. Оперативно предоставлено помещение, транспорт, оказана помощь специалистами. Все в короткие сроки. Отработаны все вопросы, которые здесь назрели – опознание, допросы свидетелей, никаких проблем у нас здесь не было. В связи с этим я хотел бы поблагодарить Президента РК, Правительство, все министерства и ведомства, которые участвовали и помогали нам эти два дня. Спасибо что разделили наше горе, - сказал Джураев. Напомним, трагедия произошла в Иригзском районе Актюбинской области. Там загорелся автобус с пассажирами. 52 человека (все граждане Узбекистана - прим.автора) сгорели заживо. Пятерым удалось спасти, трое из них казахстанцы и двое граждане Узбекистана.