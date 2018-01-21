Иллюстративное фото из архива МГ По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, самоподжог молодой человек совершил во дворе своего частного дома поздней ночью. Причиной тому послужила ссора с отцом. Сообщение о том, что мужчина облил себя горючим на пульт дежурного ДЧС поступило 20 января 18.22. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" главный врач Областной больницы Саин ШОМИРОВ, состояние 32-летнего пациента оценивается как тяжелое, он лежит в реанимационном отделении, у мужчины обгорело 60-62% тела. Ерлан ОМАРОВ