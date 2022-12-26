«Заморозка» пенсионного возраста для женщин: Токаев подписал закон

Документ также предусматривает увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте Акорды сообщается, что Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственной молодёжной политики и социального обеспечения. Закон предусматривает поддержку безработной молодёжи и расширение деятельности молодёжных ресурсных центров. Содержит нормы, связанные с увеличением периода социальных выплат по уходу за ребёнком до полутора лет и назначением социальной помощи на каждого ребёнка в возрасте от одного до шести лет. Также закон предусма