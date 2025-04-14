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Социум

Заморозки и туман — прогноз в ЗКО на 15 апреля

Ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Жулдызхан Хасангалиева
Заморозки и туман — прогноз в ЗКО на 15 апреля

По данным РГП «Казгидромет», 15 апреля на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +7. На западе, севере области заморозки до одного градуса. 

В Атырауской области погода без осадков. Днем синоптики прогнозируют +25 градусов, ночью +10. 

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В Актюбинской области без осадков. Днем +14 градусов, ночью +4. 

Переменная облачность и дождь ожидается в Мангистауской области. Температура воздуха днем составит +22 градусов, ночью +13.

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