Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя гороо Батика ПАЙДИНА отметила, что мороз ниже -25 градусов был зафиксирован сегодня утром, 19 января, а ближе к обеду температура воздуха прогрелась до -20-22 С. Стоит отметить, что утром 19 января температура воздуха составила -26 градусов, из-за чего были отменены занятия для учащихся 1-4 классов.