В 2014 году казахстанцы перечислили в пенсионный фонд 632 миллиарда – на 12% больше, чем в 2013 году. Отчисления одного наемного работника в среднем составили 104 тысячи тенге, на 10 тысяч больше, чем годом ранее, сообщает ranking.kz. Наемные работники Западно-Казахстанской области перечислили в пенсионный фонд почти 22 млрд.тенге, что на 10,4% больше, чем годом ранее. В результате, в среднем каждый работник ЗКО перечислил в пенсионный фонд почти 104 тыс.тенге в течение 2014 года. Объем пенсионных накоплении казахстанцев за год (декабрь 2014-2013) вырос на 726 миллиардов тенге, и составляет более 4,5 триллионов tabl1Согласно новой концепции развития финансового сектора РК до 2030 года, часть пенсионных активов инвестируется в экономику Казахстана через финансовые инструменты банков. По данным Нацбанка, доходность Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за 2014 год составила 6,3%. Лидеры по темпам роста пенсионных взносов – Мангистауская область (на 24%, до 44,4 миллиардов тенге), и Астана (на 23% до 86,2 миллиардов тенге). Самый большой объем пенсионных отчислений пришелся на Алматы – сумма превысила 117,8 миллиардов тенге (18,6 % от всех отчислений по республике). По средним чекам на одного наемного работника лидирует Астана. В среднем каждый столичный трудоустроенный перечислил в пенсионный фонд за год 214,2 тысячи тенге. Далее следуют Мангистауская область (178,5 тысяч тенге) и Алматы (167,5 тыс. тг. на одного наемного работника). tabl2