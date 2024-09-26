Сегодня, 26 сентября, в Верховном суде опровергли эту информацию, заявив, что запрет на ношение платков в школах остается в силе и что сообщения в СМИ являются недостоверными.

Ранее правозащитник Жаслан Айтмаганбетов сообщил, что Верховный суд РК отменил постановление областного суда о запрете ношения платков в школах, признав такие ограничения нарушением права на образование.

Между тем сегодня, 26 сентября, в Верховном суде опровергли эту информацию, заявив, что запрет на ношение платков в школах остается в силе и что сообщения в СМИ являются недостоверными.

— Кассационная инстанция признала лишь незаконным недопуск школой учащегося к занятиям, поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан Республики Казахстан. Вместе с тем, полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования у профильного Министерства имеются. Соответствующий приказ министра не признан незаконным и не отменен, — заявили в Верховном суде.

В заявлении подчеркнули, что родители обязаны соблюдать Устав школы и требования к школьной форме. Если они не выполняют свои обязанности по воспитанию и защите прав детей, это может привести к законным последствиям, включая ответственность по Кодексу об административных правонарушениях.