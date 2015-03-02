Запрет на ввоз бензина и дизельного топлива из России в Казахстан введут 5 марта этого года, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на вице-министра энергетики Магзума Мирзагалиева. Иллюстративное фото с сайта www.autocentre.ua Иллюстративное фото с сайта www.autocentre.ua "С 5 марта текущего года мы планируем ввести конвенционный запрет на ввоз бензина и дизельного топлива из России сроком на 45 дней. Это связано с тем, что у нас с Россией ежегодно подписываются индикативные балансы, в соответствие с которыми мы можем получить беспошлинно определенное, заранее согласованное, количество ГСМ", - сказал он журналистам после расширенного заседания комитета Сената, на котором обсуждался законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменения в соглашение между правительством РК и правительством РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК". Вице-министр энергетики пояснил с какой целью вводится данный запрет. "Например, мы на этот год согласовали, что 1 миллион 100 тысяч тон мы получим бензина, на уровне 760 тысяч тонн - мы получим дизельного топлива. В связи с тем, что мы вначале этого года достаточно большое количество выбрали ГСМ и чтобы остаток, который нам необходим мы могли выбирать на протяжении всего года, чтобы у нас не возникало дефицита, мы таким образом будем регулировать рынок", - пояснил Мирзагалиев отметив, что данное решение не повлияет на стоимость бензина в республике. "Это не приведет к повышению цен на бензин. Вы знаете, что сегодня у нас стоимость бензина сформирована на уровне 99 тенге за литр и также 99 тенге за дизельное топливо. Надо отметить, что это предельная, максимальная цена. То есть никто никому не запрещает продавать бензин или дизельное топливо дешевле", - сказал вице-министр. При этом он добавил, что запрет на ввоз ГСМ из России в Казахстан будет действовать в течение 45 дней. По словам Мирзагалиева, во время данного запрета отечественные НПЗ будут полностью обеспечивать казахстанский рынок ГСМ. "Так же надо принимать во внимание то, что у нас сегодня запасы в стране - они более чем достаточны", - заверил замглавы ведомства. Напомним, что в феврале текущего года в Казахстане бензин марки Аи-92 подешевел до 99 тенге.