Застройщик обманул дольщиков на 313 миллионов тенге в Атырау

К уголовной ответственности привлечены сразу несколько застройщиков.

По данным прокуратуры Атырауской области, директор ТОО «Андора Констракшн» с 2020 по 2023 годы, не получив разрешение акимата на привлечение денег дольщиков, составил фиктивные предварительные договоры и продал 25 гражданам квартиры на сумму 313 миллионов тенге.

23 октября 2024 года приговором суда №2 города Атырау директор ТОО признан виновным мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к 5 годам лишения свободы.

Также по аналогичным фактам осуждены директор ТОО Nazik Group и учредитель ЖСК «Атамекен Тұрын Үй», Family Town, Baisanat Residence.

Кроме того, в рамках прокурорского надзора в этом году к административной ответственности привлечены два застройщика. Они оштрафованы на один миллион тенге.