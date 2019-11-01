Завершился прием заявок на Национальный Конкурс Инноваций

1 ноября завершился прием заявок на Национальный Конкурс Инноваций. Конкурс проводится ежегодно с целью стимулирования инновационной активности различных групп населения. В этом году QazIndustry проводил Конкурс среди школьников, студентов, рационализаторов, журналистов. Общий призовой фонд составил 12 100 000 тенге. Более подробную информацию о Конкурсе, участниках и номинациях вы можете узнать на сайте kidi.gov.kz. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.