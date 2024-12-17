Завод по производству полипропилена в Атырауской области остановят в 2025 году

В 2025 году запланирована остановка завода по производству полипропилена на плановый ремонт, сообщает телеграмм-канал «Нефть и газ Казахстана».

В 2025 году запланирована остановка завода по производству полипропилена на плановый ремонт, сообщает телеграмм-канал «Нефть и газ Казахстана».

Отметим, завод принадлежит ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc (KPI). По окончании ремонтных работ будет подписан акт приёмки завода в промышленную эксплуатацию с выходом на проектную мощность в 500 тысяч тонн в год.

В ходе плановой остановки планируется провести техническое обслуживание и ремонт следующего динамического оборудования:

центробежные компрессоры и газовые турбины Siemens;

центробежные компрессоры и паровые турбины Man, Mitsubishi Corporation;

поршневые компрессоры JSW, SIAD;

экструдеры Coperion;

система пневмотранспорта Zeppelin.

Кроме того, будет проведено обследование 22 единиц ёмкостей и аппаратов.

Напомним, завод введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года, с 5 июня по 19 сентября прошлого года он останавливался для устранения дефектов, выявленных в ходе пуско-наладки, однако до сих пор акт ввода в эксплуатацию не подписан. В октябре 2024 года KPI объявил о завершении гарантийных испытаний комплекса.

Ранее премьер-министру Олжасу Бектенову показали завод по производству полипропилена ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. Главе правительства доложили, что с момента запуска предприятия в 2022 году стоимость на полипропилен в Казахстане стабильно снижалась – с 650 тысяч на начальном этапе работы завода до нынешних 450 тысяч тенге за тонну. По данным Маркет Репорт, это наименьшее значение по сравнению с Россией, где цена достигает $1 280 за тонну, Беларусью – $1 295, Узбекистаном – $1 090.