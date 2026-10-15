Земле угрожает опасность из-за пределов Солнечной системы: учёные предупредили о новом риске

Учёные предупредили о новой угрозе Земле из-за пределов Солнечной системы. Чем опасны межзвёздные объекты и сможет ли человечество защитить планету?

Учёные обратили внимание на потенциальную космическую угрозу, к которой человечество может оказаться недостаточно подготовленным. Речь идёт о межзвёздных объектах, способных проникать в Солнечную систему на огромной скорости. В случае опасного сближения с Землёй времени на защиту может оказаться значительно меньше, чем при обнаружении обычных астероидов, передает МойГород

Исследование, опубликованное 7 июля 2026 года в научном журнале Journal of Space Safety Engineering, посвящено рискам, которые могут представлять небесные тела, прибывающие из других звёздных систем.

Авторы научной работы предупреждают, что существующие подходы к планетарной защите должны учитывать не только астероиды и кометы Солнечной системы, но и неожиданных гостей из межзвёздного пространства.

Почему межзвёздные объекты могут быть опаснее обычных астероидов?

Большинство известных астероидов движется вокруг Солнца по орбитам, которые астрономы могут изучать и прогнозировать. Это позволяет заранее обнаруживать потенциально опасные объекты и рассчитывать вероятность их столкновения с Землёй.

Однако с межзвёздными телами ситуация сложнее.

Такие объекты формируются за пределами нашей планетной системы. Под действием гравитационных процессов они могут покидать свои звёздные системы и миллионы лет путешествовать по Галактике.

Главная проблема заключается в скорости их движения. Межзвёздные объекты способны приближаться к Солнцу значительно быстрее многих привычных небесных тел.

По мнению автора исследования, высокая скорость, потенциально большая масса и ограниченное время обнаружения могут осложнить подготовку к возможному столкновению.

Неожиданный гость из космоса заставил учёных задуматься

Одним из наиболее известных примеров стал межзвёздный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года.

Он оказался третьим подтверждённым межзвёздным объектом, замеченным во время прохождения через Солнечную систему. До него астрономам удалось обнаружить 1I/ʻOumuamua в 2017 году и комету 2I/Borisov в 2019 году.

По информации NASA, в момент обнаружения 3I/ATLAS двигался со скоростью около 221 тысячи километров в час. При приближении к Солнцу его скорость увеличилась примерно до 246 тысяч километров в час.

При этом специалисты подчеркнули, что комета не представляла угрозы для Земли. Минимальное расстояние между объектом и нашей планетой составляло около 270 миллионов километров.

Тем не менее появление такого небесного тела позволило учёным ещё раз оценить возможности современных систем наблюдения.

Что произойдёт, если опасный объект направится к Земле?

Возможные последствия столкновения зависят прежде всего от размеров, массы, скорости и состава космического тела, а также от места его падения.

Небольшие объекты могут разрушаться в атмосфере. Более крупные способны достигать поверхности, вызывая мощные ударные волны и разрушения.

Столкновение с достаточно большим небесным телом потенциально может иметь последствия глобального масштаба.

При этом межзвёздные объекты создают дополнительную проблему: из-за высокой скорости у специалистов может остаться меньше времени для уточнения траектории и разработки защитных мер.

В научной работе рассматривается необходимость совершенствования технологий, которые позволили бы обнаруживать и при необходимости отклонять подобные объекты.

Важно, что речь идёт об исследовании потенциальных сценариев, а не о прогнозе неминуемой катастрофы.

Может ли человечество защитить Землю?

У человечества уже есть опыт экспериментального изменения движения небесного тела.

В 2022 году NASA провело миссию DART, в ходе которой космический аппарат столкнулся с астероидным спутником Диморфосом. Эксперимент продемонстрировал возможность изменения орбиты небольшого небесного тела посредством направленного удара.

Однако защита от быстрого межзвёздного объекта может оказаться гораздо более сложной задачей.

В исследовании 2026 года рассматриваются различные способы реагирования на подобную угрозу, в том числе технологии, которые пока не готовы к практическому применению в таких условиях.

Учёные подчёркивают необходимость дальнейших исследований и развития международных систем планетарной защиты.

Стоит ли жителям Земли беспокоиться?

На сегодняшний день нет оснований утверждать, что Земле угрожает неизбежное столкновение с межзвёздным объектом.

Известная комета 3I/ATLAS безопасно прошла через внутреннюю область Солнечной системы и не приближалась к нашей планете на опасное расстояние.

Главный вывод исследования заключается не в том, что космическая катастрофа обязательно произойдёт, а в необходимости заранее готовиться к маловероятным, но потенциально серьёзным угрозам.

Чем раньше астрономы смогут обнаруживать подобные тела, тем больше возможностей появится для изучения их траекторий и принятия защитных мер.

Таким образом, угрозы из дальнего космоса остаются предметом научных исследований. И хотя непосредственной опасности для Земли не выявлено, развитие технологий наблюдения может оказаться решающим фактором безопасности планеты в будущем.