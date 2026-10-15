Земле угрожает опасность из-за пределов Солнечной системы: учёные предупредили о новом риске

Учёные обратили внимание на потенциальную космическую угрозу, к которой человечество может оказаться недостаточно подготовленным. Речь идёт о межзвёздных объектах, способных проникать в Солнечную систему на огромной скорости. В случае опасного сближения с Землёй времени на защиту может оказаться значительно меньше, чем при обнаружении обычных астероидов, передает МойГород
Исследование, опубликованное 7 июля 2026 года в научном журнале Journal of Space Safety Engineering, посвящено рискам, которые могут представлять небесные тела, прибывающие из других звёздных систем.
Авторы научной работы предупреждают, что существующие подходы к планетарной защите должны учитывать не только астероиды и кометы Солнечной системы, но и неожиданных гостей из межзвёздного пространства.
Почему межзвёздные объекты могут быть опаснее обычных астероидов?
Большинство известных астероидов движется вокруг Солнца по орбитам, которые астрономы могут изучать и прогнозировать. Это позволяет заранее обнаруживать потенциально опасные объекты и рассчитывать вероятность их столкновения с Землёй.
Однако с межзвёздными телами ситуация сложнее.
Такие объекты формируются за пределами нашей планетной системы. Под действием гравитационных процессов они могут покидать свои звёздные системы и миллионы лет путешествовать по Галактике.
Главная проблема заключается в скорости их движения. Межзвёздные объекты способны приближаться к Солнцу значительно быстрее многих привычных небесных тел.
По мнению автора исследования, высокая скорость, потенциально большая масса и ограниченное время обнаружения могут осложнить подготовку к возможному столкновению.
Неожиданный гость из космоса заставил учёных задуматься
Одним из наиболее известных примеров стал межзвёздный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года.
Он оказался третьим подтверждённым межзвёздным объектом, замеченным во время прохождения через Солнечную систему. До него астрономам удалось обнаружить 1I/ʻOumuamua в 2017 году и комету 2I/Borisov в 2019 году.
По информации NASA, в момент обнаружения 3I/ATLAS двигался со скоростью около 221 тысячи километров в час. При приближении к Солнцу его скорость увеличилась примерно до 246 тысяч километров в час.
При этом специалисты подчеркнули, что комета не представляла угрозы для Земли. Минимальное расстояние между объектом и нашей планетой составляло около 270 миллионов километров.
Тем не менее появление такого небесного тела позволило учёным ещё раз оценить возможности современных систем наблюдения.
Что произойдёт, если опасный объект направится к Земле?
Возможные последствия столкновения зависят прежде всего от размеров, массы, скорости и состава космического тела, а также от места его падения.
Небольшие объекты могут разрушаться в атмосфере. Более крупные способны достигать поверхности, вызывая мощные ударные волны и разрушения.
Столкновение с достаточно большим небесным телом потенциально может иметь последствия глобального масштаба.
При этом межзвёздные объекты создают дополнительную проблему: из-за высокой скорости у специалистов может остаться меньше времени для уточнения траектории и разработки защитных мер.
В научной работе рассматривается необходимость совершенствования технологий, которые позволили бы обнаруживать и при необходимости отклонять подобные объекты.
Важно, что речь идёт об исследовании потенциальных сценариев, а не о прогнозе неминуемой катастрофы.
Может ли человечество защитить Землю?
У человечества уже есть опыт экспериментального изменения движения небесного тела.
В 2022 году NASA провело миссию DART, в ходе которой космический аппарат столкнулся с астероидным спутником Диморфосом. Эксперимент продемонстрировал возможность изменения орбиты небольшого небесного тела посредством направленного удара.
Однако защита от быстрого межзвёздного объекта может оказаться гораздо более сложной задачей.
В исследовании 2026 года рассматриваются различные способы реагирования на подобную угрозу, в том числе технологии, которые пока не готовы к практическому применению в таких условиях.
Учёные подчёркивают необходимость дальнейших исследований и развития международных систем планетарной защиты.
Стоит ли жителям Земли беспокоиться?
На сегодняшний день нет оснований утверждать, что Земле угрожает неизбежное столкновение с межзвёздным объектом.
Известная комета 3I/ATLAS безопасно прошла через внутреннюю область Солнечной системы и не приближалась к нашей планете на опасное расстояние.
Главный вывод исследования заключается не в том, что космическая катастрофа обязательно произойдёт, а в необходимости заранее готовиться к маловероятным, но потенциально серьёзным угрозам.
Чем раньше астрономы смогут обнаруживать подобные тела, тем больше возможностей появится для изучения их траекторий и принятия защитных мер.
Таким образом, угрозы из дальнего космоса остаются предметом научных исследований. И хотя непосредственной опасности для Земли не выявлено, развитие технологий наблюдения может оказаться решающим фактором безопасности планеты в будущем.