Земля нагревается быстрее, чем ожидалось: ученые бьют тревогу

Мировые выбросы парниковых газов в 2025 году впервые после пандемии перестали расти и, возможно, даже немного сократились. Однако этого недостаточно, чтобы остановить глобальное потепление.

Согласно новому докладу Программы ООН по окружающей среде (UNEP), при нынешней климатической политике к концу столетия температура на планете повысится на 2,6–2,8°C. Превышение порога в 2°C ожидается примерно к середине века, а удержать потепление в пределах 1,5°C уже не удастся, передает МойГород

Почему мир не укладывается в климатические цели

Ежегодный доклад UNEP о разрыве в выбросах опубликован 21 октября, за несколько недель до климатического саммита COP31 в Анталье.

Даже если все страны выполнят свои климатические обязательства, глобальное потепление, согласно оценкам доклада, составит около 2,1°C. При сохранении нынешнего курса также существует 10-процентная вероятность того, что к концу века температура повысится более чем на 3,4°C. Такой сценарий исследователи считают катастрофическим.

Фото: Garry Lotulung/The Guardian

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что избежать временного превышения порога в 1,5°C уже не удастся. Последствия изменения климата проявляются в продолжительных периодах жары, лесных пожарах и наводнениях.

Почему снижение выбросов пока не гарантировано

Стабилизация выбросов в 2025 году во многом связана с сокращением выбросов от землепользования после рекордных пожаров 2024 года. При этом развитие чистой энергетики идёт быстрее прежних прогнозов: с 2015 года мощности возобновляемой энергетики росли втрое быстрее ожидаемого, а солнечной энергетики — в семь раз.

Однако эксперты предупреждают, что одного года без роста выбросов недостаточно, чтобы говорить об устойчивом переломе тенденции.

Лаури Мюллюверта из хельсинкского Центра исследований энергетики и чистого воздуха отмечает, что о достижении пика можно будет увереннее говорить лишь тогда, когда выбросы начнут устойчиво снижаться на несколько процентов. В противном случае очередной жаркий год способен вновь поднять их выше предыдущего максимума.

В то же время, согласно докладу, к 2030 году выбросы могут сократиться на 5–8%. Это даёт основания рассчитывать на постепенное снижение загрязнения атмосферы, хотя темпы изменений пока недостаточны для достижения наиболее амбициозных климатических целей.

Сколько углекислого газа нужно удалить из атмосферы

Чтобы вернуться к уровню потепления в 1,5°C, необходимо удалить из атмосферы около 320 млрд тонн углекислого газа (CO₂).

Сейчас человечество извлекает из атмосферы примерно 2 млрд тонн CO₂ в год, причём почти весь этот объём приходится на природные процессы и решения, основанные на природе, включая леса и посадку деревьев.

На долю новых технологий, например прямого улавливания углекислого газа из воздуха, приходится значительно меньший объём. Согласно докладу State of Carbon Dioxide Removal 2024, он составляет около 1,3 млн тонн в год.

Фото: United Nations Environment Programme

Для сравнения: исландская установка Orca компании Climeworks рассчитана на улавливание 4 тыс. тонн CO₂ ежегодно. При такой производительности ей потребовалось бы 80 млн лет, чтобы удалить 320 млрд тонн газа.

Этот пример показывает, насколько велики масштабы задачи и насколько ограничены нынешние возможности технологического удаления углекислого газа.

Почему достигнутый пик ещё не означает победу над потеплением

Даже если мировые выбросы действительно достигли максимума, это не означает, что глобальное потепление остановится. Для стабилизации климата необходимо не просто прекратить наращивать выбросы, но и последовательно сокращать их, добиваясь баланса между поступлением парниковых газов в атмосферу и их удалением.

Доклад UNEP показывает, что развитие чистой энергетики и климатические обязательства стран пока не обеспечивают достаточного сокращения выбросов. Без более решительных мер планета продолжит нагреваться, а риски экстремальных погодных явлений будут возрастать.