Жайық өзенінде құтқарушылар «Судағы адам қазасына-жол жоқ» ақциясын өткізді
21 шілде күні ТЖК БҚО Жедел-құтқару жасағы, еріктілер және қалалық полиция сонымен қатар телеарна және қалалық баспа басылымдары журналистерінің қатысуымен Жайық өзенінде жыл сайын өтетін кезекті «Судағы адам қазасына-жол жоқ!» ақциясын өткізді. - Аталған іс-шара бірінші жыл өткізілініп отырған жоқ. Акцияның мақсаты - тұрғындардың судағы ережелермен ақпараттандыру деңгейін жоғарылата және қоғамның назарын судағы қайғылы оқиғалардың орын алу мәселесіне аударта отырып, - деп айта кетті сүңгуірлірік-құтқару қізметінің басшысы Алексей Еремеев. - Әр демалыс сайын рейдтер жүргіземіз, радио және теле