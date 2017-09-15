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Социум

«Жайықжылуқуат» АҚ жоспарлы жөндеу жұмыстарын аяқтады

Бүгінде жылу электр орталығының қосалқы құрылғысын, жылу желілерін және қазандықтарды жөндеу толық аяқталған. Алайда 60 жылдары салынып, тозығы жеткен жылу орталығын қайта жаңғырту күн тәртібіндегі өзекті мәселе. Осы мақсатта Еуропаның даму банкімен келісім жасалды. Банктің қаржысына нысанда техникалық-экономикалық зерттеу жүргізілді. Оның қорытындысы 19 қыркүйекте белгілі болмақ. Күрделі жөндеуді 2018 жылы, бу турбиналарынан бастау жоспарланып отыр. - Бірінші бу турбинасы 1960 жылы іске қосылса, үшінші турбина 1969 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бірінші турбина 10 мгвт, үшінші турбина 8 мгвт
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«Жайықжылуқуат» АҚ жоспарлы жөндеу жұмыстарын аяқтады
Бүгінде жылу электр орталығының қосалқы құрылғысын, жылу желілерін және қазандықтарды жөндеу толық аяқталған.
Алайда 60 жылдары салынып, тозығы жеткен жылу орталығын қайта жаңғырту күн тәртібіндегі өзекті мәселе. Осы мақсатта Еуропаның даму банкімен келісім жасалды. Банктің қаржысына нысанда техникалық-экономикалық зерттеу жүргізілді. Оның қорытындысы 19 қыркүйекте белгілі болмақ. Күрделі жөндеуді 2018 жылы, бу турбиналарынан бастау жоспарланып отыр. - Бірінші бу турбинасы 1960 жылы іске қосылса, үшінші турбина 1969 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бірінші турбина 10 мгвт, үшінші турбина 8 мгвт электр қуатын өндіреді. Бұл өте аз. Жаңғыртудан кейін олардың қуаты артады. Яғни турбинаның әрбірі 18 мгвт электр энергиясын өндіретін болады дейді, - «Жайықжылуқуат» АҚ техникалық директоры Нұрболат Жұмалиев. Орал қаласындағы көпқабатты 1172 үйдің 817-сі «Жайықжылуқуат» мекемесінің қызметін тұтынады. Бүгіндегі басты мәселе, тұрғындардың берешегін қайтару болып отыр. Дәл қазір тұрғындардың коммуналдық мекемеге борышы 453 млн. теңгені құрайды. 103 млн. теңгені қайтару жөніндегі сот шешімі бар. Бұған қоса басқа да берешекті өтеу шаралары іске асуда. Оның ішінде тиімді тәсілдер де жоқ емес. Мәселен, 79 көлікке тиым салынғаннан кейін 20 тұрғын қарызын сол бойда қайтарған. - «Қазтрансаймақ» компаниясы борышын қайтару бойынша бізге қатаң талап қойып отыр. Сондықтан тұрғындар жылу және ыстық суға өтемақыны дер кезінде төлегені абзал. Бұл жылыту мауысымын еш қиындықсыз өткізіп, желіде болатын ақауларды дер кезінде жоюға мүмкіндік бермек дейді, - «Жайықжылуқуат» АҚ техникалық директоры Нұрболат Жұмалиев. Бүгінде шаһардағы жылу желілерінің 52 пайызы ескірген. Мәселен гидравликалық тексеріс кезінде желі 50 жерден тесіліп, ақауды жедел жөндеуге тура келген. Келер жылы «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша магистралды құбырларды жаңғырту жоспарлануда. Қазірдің өзінде ол бойынша мемлекеттік сараптама өткізілді.  Справка: «Жайықжылуқуат» акционерлік қоғамы жылумен жабдықтау, суды жылыту және электр энергиясын өндіру қызметтерін көрсетеді. Ерекшелігі — жоғары жылу үнемділігімен сипатталатын құрамдасталған электр энергиясын және жылу энергиясын өндіру. Кәсіпорында белгіленген жылу қуаты — 976 Гкал/сағ., электр қуаты — 58,5 МВт. 64 000 мыңнан астам жеке тұлға және 2 <nobr>000-ға</nobr> жуық заңды тұлғалар мен кәсіпорындар қызметтерімізді тұтынады. Өз жұмысымызда біз тұтынушыларға сапалы қызмет көрсету мақсатын басшылыққа алып, жабдықты авариясыз және сенімді жұмысын қамтамасыз ету және қызметтер сапасын жақсарту бойынша жұмыстанамыз. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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