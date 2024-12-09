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Культура Социум

Жансая Мусина из Уральска стала победителем республиканского айтыса

Республиканский айтыс «Алтын домбыра» проходил 7 и 8 декабря в Астане. Как сообщили в управлении культуры ЗКО, в состязании акынов приняли участие14 поэтов-импровизаторов из разных уголков страны, занявшие призовые места в республиканских и международных конкурсах.
Арайлым Усербаева
Жансая Мусина из Уральска стала победителем республиканского айтыса

Республиканский айтыс «Алтын домбыра» проходил 7 и 8 декабря в Астане. Как сообщили в управлении культуры ЗКО, в состязании акынов приняли участие14 поэтов-импровизаторов из разных уголков страны, занявшие призовые места в республиканских и международных конкурсах. 

В первом же круге победительницей айтыса стала поэтесса из Уральска Жансая Мусина. Она завоевала титул «Айтыстык актангері». Постоянный спонсор соревнований, руководитель сети автосалонов Q4 Tulpar Талгат Сакын вручил ей ключи от нового авто, другой спонсор подарил ей коня. 

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Отметим, что Жансая Мусина является единственным поэтом-импровизатором, ставшей обладательницей сразу трех титулов: «Алтын домбыра», «Асыл домбыра» и «Айтыстын актангері».

Напомним, ранее на республиканском конкурсе в Астане, в котором участвовали 20 лучших импровизаторов со всей страны, впервые одержала победу айтыскер-женщина, и ею стала Жансая Мусина. 

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