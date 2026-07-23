Жара до 42 градусов: прогноз погоды на западе Казахстана на 24 июля

В Западно-Казахстанской области 24 июля синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Днем в регионе установится сильная жара до +35...+38 °C, а ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. В области действуют предупреждения о высокой и чрезвычайной пожарной опасности. В Уральске без осадков: температура воздуха ночью составит +20...+22 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +34...+36 °C.

В Атырауской области ожидается сухая и жаркая погода: днем столбики термометров покажут +35...+39 °C, а на западе региона возможны порывы ветра до 15-18 м/с. В регионе объявлена высокая и чрезвычайная пожароопасность. В Атырау осадков не предвидится, ночная температура составит +23...+25 °C, а дневной зной достигнет +37...+39 °C.

В Мангистауской области дневная жара местами раскалит воздух до +38...+42 °C, при этом в среднем по региону прогнозируют +32...+34 °C днем и +23...+25 °C ночью. На западе, юге и в центре области ожидается порывистый ветер до 15–18 м/с. На всей территории сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, осадков не ожидается.

В Актюбинской области также сохранится сильная жара - днем температура воздуха в отдельных районах поднимется до +35...+38 °C (в среднем по области днем +30...+32 °C, ночью +18...+20 °C). Осадков в этот день не прогнозируется. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожароопасности.