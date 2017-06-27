Жастар тегін кәсіптік білім алуда
«Баршаға арналған тегін кәсіптік білім беру». Биылдан бастап елімізде осындай жоба жүзеге асырылады. Колледждер нарықтың сұранысына сай маман даярлап, оқу-өндірістік тәжірибелерін жаңартуы қажет. Бұл елбасы жолдауында нақты көрсетілген міндет. Александр – болашақ өрт сөндіруші. Сондай-ақ ол колледжде негізгі мамандығымен қоса, жүргізуші және газ операторы секілді жұмысшы біліктіліктерін де игеріп жүр. Қазақ тілін жетік білетін жас қоғамдық өмірге де белсене араласады. Өткен жылы өзге ұлыс өкілдері арасында өткізілген тіл олимпиадасында бас жүлдені жеңіп алып, облыс әкімінің сыйлығы – 1 млн. т