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Социум

Жастар тегін кәсіптік білім алуда

«Баршаға арналған тегін кәсіптік білім беру». Биылдан бастап елімізде осындай жоба жүзеге асырылады. Колледждер нарықтың сұранысына сай маман даярлап, оқу-өндірістік тәжірибелерін жаңартуы қажет. Бұл елбасы жолдауында нақты көрсетілген міндет. Александр – болашақ өрт сөндіруші. Сондай-ақ ол колледжде негізгі мамандығымен қоса, жүргізуші және газ операторы секілді жұмысшы біліктіліктерін де игеріп жүр. Қазақ тілін жетік білетін жас қоғамдық өмірге де белсене араласады. Өткен жылы өзге ұлыс өкілдері арасында өткізілген тіл олимпиадасында бас жүлдені жеңіп алып, облыс әкімінің сыйлығы – 1 млн. т
Marat
Жастар тегін кәсіптік білім алуда
 «Баршаға арналған тегін кәсіптік білім беру». Биылдан бастап елімізде осындай жоба жүзеге асырылады. Колледждер нарықтың сұранысына сай маман даярлап, оқу-өндірістік тәжірибелерін жаңартуы қажет. Бұл елбасы жолдауында нақты көрсетілген міндет.
img_4632-18-04-17-02-44-800_600
img_4632-18-04-17-02-44-800_600
  Александр – болашақ өрт сөндіруші. Сондай-ақ ол колледжде негізгі мамандығымен қоса, жүргізуші және газ операторы секілді жұмысшы біліктіліктерін де игеріп жүр. Қазақ тілін жетік білетін жас қоғамдық өмірге де белсене араласады. Өткен жылы өзге ұлыс өкілдері арасында өткізілген тіл олимпиадасында бас жүлдені жеңіп алып, облыс әкімінің сыйлығы – 1 млн. теңгенің сертификатына ие болды. Екінші курс студенті колледжде тегін білім алады. - Менің ұлтым – украин. Мен негізі кішкентай кезімнен қазақ балаларымен араласып, содан қазақ тілін жетік меңгергем. Қазіргі таңда мен Орал мұнай-газ және салалық технологиялар колледжінде өрт қауіпсіздігі мамандығы бойынша оқып жатырмын. Әрине, тегін оқып жатырмын. Бұл мемлекет басшысының жастарға деген қолдауы деп білемін, - Орал мұнай, газ және салалық технологиялар колледжінің студенті Александр ГУБАРЬ. Александрмен бірге оқитын жастар да «Баршаға арналған тегін кәсіптік білім беру» жобасы аясында алаңсыз мамандық меңгеруде. Тегін оқытумен жұмыссыз және өзін-өзі тиімсіз жұмыспен қамтыған жастар, сондай-ақ кәсіптік білімі жоқ ересек адамдар да қамтылуы тиіс. Бүгінде өңірдегі 38 колледжде 20 мыңға жуық жас білім алады. Олар 74 мамандық пен 140 біліктілік бойынша бойынша кәсіп игеруге ден қойған. - Басым бағыты – сол жұмысшы мамандықтарды даярлау. Осы бойынша 4 мыңнан астам жұмысшы мамандықтар даярланады. Көбінесе сол техникалық, технологиялық, ауыл шаруашылығы мамандықтары. Студенттер тегін кәсіптік білім алуда. Ыстық тамақпен қамтылады жұмысшы мамандықтар. Және аудандық колледждерде жатақхана бар, сонда тұрады, - дейді БҚО білім басқармасының бөлім басшысы Гүлжиян ЖҮСІПҚАЛИЕВА. Биыл да республикалық және жергілікті қазынадан 4 мың адамды тегін кәсіптік біліммен қамтуға қаражат бөлінбек. Мемлекеттік басшысы айқындаған экономикадағы жаңа өндірістер үшін мамандар даярлау мақсатында 22 колледж дуальді оқыту бағдарламасы бойынша білім береді. Өткен жылы колледж түлектерінің 79 пайызы түрлі еңбек-оқу шараларымен қамтылған. Мұның бәрі Президент айқындаған төртінші басымдық – адами капитал сапасын жақсарту міндетінің жүзеге асуы. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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