Жедел-құтқару жасағында «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» тақырыбына арналып дөңгелек үстел өткізілді
Дөңгелек үстелге жасақтың жеке құрамымен бірге, ардагерлер, қоғамдық ұйым басшылары, заң қызметкерлері шақырылды. Дөңгелек үстелдің басты мақсаты - жеке құрам арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы білімді жетілдіру, құқық бұзушылыққа немқұрайлық танытпау, жеке басының қамын ойлап, парақорлықтың дендеуіне септігін тигізбеуге қызметкерлердің назарын аудару, құтқару бөлімшелері басшыларының жеке оларды бақылауды арттыруды жете насихаттап, түсіндіру болды. Дөңгелек үстел барысында БҚО ТЖ Департаментінің ардагерлер ұйымының төрағасы, департамент бастығының кеңесшісі, ҚР ІІМ-гі жүйесінің «Құрметті ард