14 сентября в областном онкологическом диспансере пройдет день открытых дверей, приуроченный к месячнику по осведомленности о гинекологическом раке и гемобластозах.

14 сентября в областном онкологическом диспансере пройдет день открытых дверей, приуроченный к месячнику по осведомленности о гинекологическом раке и гемобластозах.

Провериться у онкологов могут абсолютно все желающие, вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС. Приём проведут с 9:00 до 13:00. При себе необходимо иметь удостоверение личности.Обследование проведут по адресу: улица Алматинская 58, остановка Чувашинская (проезд автобусами №33, №43, №52). Дополнительную информацию можно получить по номеру: +7-7112-91-80-52. Во всех поликлиниках города Уральска и районных больницах также организуют дни открытых дверей.