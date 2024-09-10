Грипп очень заразное заболевание. Инфекция передается от больного человека здоровому с невидимыми капельками слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля и даже во время разговора.

Вакцинация от гриппа в ЗКО: кто и где может получить прививку

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев сообщил, что новый эпидемический сезон начинается с первого октября этого года и продлится до первого мая следующего года.

– Грипп очень заразное заболевание. Инфекция передается от больного человека здоровому с невидимыми капельками слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля и даже во время разговора. Кроме того, вирус гриппа передается через грязные руки. При анализе предыдущих эпидемических вспышек заболеваемости ОРВИ/гриппом установлено, что в области подъем заболеваемости ОРВИ, вызываемыми возбудителями не гриппозной этиологии (риновирусы, аденовирус, парагрипп), начинается с середины октября. А уже с середины ноября - декабря подключается циркуляция вируса гриппа, пик заболеваемости ОРВИ и гриппом приходится на январь, февраль и в дальнейшем наблюдается постепенный спад заболеваемости, — отметил Нурлыбек Мустаев.

К примеру, в прошлом эпидсезоне зарегистрировали 182 829 случаев ОРВИ. В 2023 году по области зарегистрировали 82 лабораторно подтвержденных случая гриппа, среди которых дети до 14 лет - 28 случаев. Ещё в 24 случаях заболели беременные женщины.

В этом эпидсезоне в ЗКО закупили 68 тысяч доз вакцины против гриппа «Гриппол+». Она производства России. В состав вакцины «Гриппол+», включены 3 штамма гриппа:

вирус типа A/ (H1N1);

вирус типа A / (H3N2);

вирус типа B / Colorado /

Вакцина против гриппа призвана защитить от вирусов, которые будут наиболее активны в предстоящем сезоне. Нурлыбек Мустаев отметил, что по результатам лабораторного мониторинга в прошлом эпидсезоне циркулировал вирус гриппа типа А/H3N2 (82 случая - прим. автора).

– Сезонные эпидемии гриппа могут вызвать значительную заболеваемость, госпитализацию и смертность в осенние и зимние месяцы. Инфекция, вызванная вирусом гриппа может привести к серьезным заболеваниям, особенно у пожилых людей, беременных женщин и маленьких детей. Вакцинация против гриппа является проверенной безопасной и эффективной мерой предотвращения заражения и серьезных последствий, вызванных вирусами гриппа. При острых респираторных вирусных инфекциях не гриппозной этиологии – заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости, насморка и сухого кашля, который затем переходит в мокрый. При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым инфекционным осложнениям, — говорит Нурлыбек Мустаев.

Так, кампания по вакцинации от гриппа начнется с 16 сентября во всех медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. Вакцинации подлежат лица с группы риска, в первую очередь это:

медицинские работники

дети, находящиеся на диспансерном учете в медицинских организациях

часто болеющие дети

дети детских домов, домов ребенка

контингент домов престарелых

взрослые с хроническими заболеваниями

по эпидемиологическим показаниям беременные женщины во втором и третьем триместрах беременности

учащиеся общеобразовательных школ

студенты и сотрудники высших и средних учебных заведений.

Грипп – это острое респираторное инфекционное заболевание, возбудителем которого являются вирусы гриппа нескольких типов (А, В и С). Острые респираторные вирусные инфекции охватывают большое количество заболеваний, во многом похожих друг на друга, имеющих сходную клиническую картину с гриппом, но вызывают эти заболевания более 200 совершенно других вирусов (аденовирусы, риновирусы, респираторно синтициальный вирус и тд).