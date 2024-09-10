10 сентября в областном маслихате министр транспорта Марат Карабаев провел встречу с населением. Местные жители задавали вопросы не только о проблемах с дорогами, но и об авиационных, железнодорожных и автобусных сообщениях.

Сегодня, 10 сентября в областном маслихате министр транспорта Марат Карабаев провел встречу с населением. Местные жители задавали вопросы не только о проблемах с дорогами, но и об авиационных, железнодорожных и автобусных сообщениях.

Уральцы задали вопрос о железнодорожной станции на маршруте поезда, который проходит через поселок Сайхин Бокейординского района в соседнюю страну. По словам местных жителей, до обретения независимости на этом участке была станция, но позже ее убрали. Теперь люди просят вернуть станцию для удобства пассажиров. В ответ на это министр транспорта обещал, что возьмет данный вопрос под контроль и обсудит его с российскими коллегами.

Также местные жители подняли вопрос об отсутствии автобусного сообщения до села Дарьинск района Байтерек. Сейчас кроме такси туда ничего не ходит. На это Марат Карабаев ответил, что решение зависит от спроса. Поскольку такси более гибкий вид транспорта, автобусное сообщение отходит на второй план. Однако, если возникнет реальная потребность в автобусе, его маршрут будет организован.

Следующий вопрос был уже давно знаком министру транспорта. О проблеме отсутствия дороги в селе Ветелки он узнал ещё в прошлом году. Адем Сариева напомнила Марату Карабаеву, что жители двух сел направляли письмо президенту и созванивались с министром по Zoom, однако вопрос до сих пор не решили.

— Села Ветелки и Новостройка городского значения, при этом там нет школы, нет спортивных секций для детей, нет дорог. Нашим детям приходится учиться в 12 и 48 школах, а это около 200 человек. В грязь и буран наши дети сидят дома, в сезон дождей проехать невозможно, дороги нет, скорая не проедет. У нас готова проектно-сметная документация, нам нужны деньги, — сказала жительница села Ветелки.

Министр транспорта пояснил, что средства на ремонт дорог области выделяются из республиканского бюджета, однако распределение этих средств осуществляется на уровне области, которая сама решает, какие именно дороги будут ремонтироваться. Карабаев также добавил, что уточнения бюджета в этом году ещё не было, и данный вопрос находится под контролем заместителя акима области Тлепбергена Каюпова.

А вот Алевтина Берсикеева не просила новый асфальт. Пенсионерка обратилась с просьбой восстановить дорогу, которую дачники построили сами в стороне микрорайона Жулдыз и дачного товарищества «Черемушки». По ее словам, жители дач засыпали около 700 метров дороги несколько лет самостоятельно — бутом, щебенкой и строительным мусором. Чтобы обеспечить себе проезд, дачники потратили примерно три миллиона тенге. Однако после паводка, когда в микрорайоне Жулдыз началось строительство домов, спецтехника разрушила эту дорогу.

— Мы туда даже не пройдём, малейший дождь, не проедешь, нас там живет около двух тысяч человек. Мы не просили строить нам дорогу, мы просим, засыпьте то место, где мы не успели. В июле, когда приезжал министр торговли, ему за одни сутки засыпали дорогу чтоб он туда проехал. Ему можно ехать без пыли и грязи, а людям нужно мучатся. Мы на этих дачах обеспечиваем семьи, своих детей заготовкой, мы обеспечиваем город рыбой и овощами, — говорит Алевтина Берсикеева.

Министр транспорта поручил, чтобы подрядчики засыпали дорогу. Он также подчеркнул, что в наше время невозможно, чтобы дорогу строили специально для министра. Скорее всего, она была сделана для удобства дачников.

Один из актуальных вопросов на протяжении нескольких лет прозвучал от Сергея Ильина. Он спросил: почему авиарейсы из Уральска чаще всего осуществляются в ночное время, когда аэропорт получит открытое небо, до каких пор тарифы будут повышены? Когда запустят обещанные рейсы в Грузию, Стамбул, Питер, Москву?

— Это не моя боль, об этом говорит половина области. На трассе Атырау гибнут люди, они едут туда чтобы попасть на какой-то рейс и это вина частично ложится на плечи вашего министерства. Почему нельзя сделать открытое небо, как во многих городах Казахстана? Почему нельзя пустить лоукостеры из других стран? Нам нужны регулярные рейсы. Пройдитесь по привокзальной площади, зайдите в переход, зайдите в туалеты, это не люди сделали, а дешевая ремонтная система. Это дешевые туалетные ручки, дешевые замки, они уже оторваны, — говорит Сергей Ильин.

Министр транспорта ответил, что рейсов в Грузию и Стамбул не будет, поскольку авиасообщения организуются в зависимости от спроса К концу года авиакомпания «Скат» получит четыре новых самолета, что позволит увеличить количество мест на рейсах. Вопрос об открытом небе находится на стадии решения и на выполнение процедуры потребуется около месяца.

Что касается лоукостеров, министр подчеркнул, что основная задача министерства — защищать интересы отечественных авиакомпаний. Кроме того, он отметил, что ответственность за ДТП несёт тот, кто его совершил. В следующем году планируется провести средний ремонт трасс Уральск — Атырау и Уральск — Актобе. По поводу оторванных ручек в транспорте он сказал, что это связано с культурой использования.

— Ночные рейсы зависят от расписания аэропортов и на данный момент нет возможности организовать все вылеты в удобное время. Однако, когда авиакомпания «Скат» получит новые самолеты, будет рассмотрена возможность переноса части рейсов на дневное время, — ответил министр.

У Гульмиры Батпакуловой также возник вопрос по поводу авиационных и железнодорожных перевозок. Она рассказала, что участников параспартакиады не пустили на борт самолета, так как авиакомпания объяснила это правилом, согласно которому на борту может находиться не более двух человек с инвалидностью. В результате команда с ограниченными возможностями была вынуждена ехать на чемпионат РК более двух суток в поезде, занимая верхние полки. Батпакулова обратилась к министру с просьбой уделить больше внимания проблемам людей с инвалидностью.

Марат Карабаев ответил, что не существует нормы, устанавливающей ограничение на количество пассажиров с инвалидностью на борту. Он отметил, что это вопрос тонкого баланса, который необходимо соблюдать.



