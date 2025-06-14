Его данные вовремя не внесли в базу данных.

В департамент торговли и защиты прав предпринимателей ЗКО обратился житель Уральска. Он еще в 2023 году прошел обучение в одной из автошкол по категории «СЕ». После сдали теоретического и практического экзамена мужчина обратился в СпецЦОН, чтобы получить водительское удостоверение. Однако получить документ он не смог, так как в базе данных не оказалась информация о его обучении.

– Согласно обращения заявитель неоднократно обращался к руководству автошколы и просил решить вопрос, однако проблема не была решена. он направил досудебную претензию, но тщетно. Руководство автошколы ответ на претензию потребителя не предоставило, - сообщили в департаменте торговли и защиты прав предпринимателей ЗКО.

После вмешательства департамента в отношении автошколы возбуждено административное дело и наложен штраф. В ведомстве пообещали помочь заявителю получить водительские права в судебном порядке.



