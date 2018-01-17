Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, угарным газом отравились 38-летняя женщина и годовалый ребенок. -Отравление произошло из-за неисправности печного отопления. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, - отметили в ДЧС ЗКО. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВОЙ, 16 января женщина с ребенком поступили в Областную клиническую больницу. -Поступили они не в тяжелом состоянии, были определены в пульмонологическое отделение. На сегодняшний день их готовят к выписке, -пояснила Гульнар АБДРАХМАНОВА. Стоит отметить, что в 2017 году от отравления угарным газом погибли 11 человек и травмированы 19 человек.