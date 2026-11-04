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Происшествия Социум

Женщину убили во дворце бракосочетания в Актобе

Трагедия произошла 3 ноября.
Кристина Кобина
Женщину убили во дворце бракосочетания в Актобе
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В соцсетях распространяется информация об убийстве 26-летней девушки во дворце бракосочетания в Актобе. В публикациях пишут, что к преступлению якобы причастен её бывший супруг.

Убийство женщины расследуют полицейские - уголовное дело уже возбуждено, сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

- Подозреваемого задержали по горячим следам и поместили в изолятор. По предварительной версии, расправу устроил бывший сожитель погибшей. Конфликт между ними разгорелся прямо в учреждении из-за отказа от родительских прав, - пояснили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют все детали случившегося.

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