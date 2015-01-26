Как проходят занятия и что еще предлагают жителям города, узнали корреспонденты портала «Мой ГОРОД».
Женская школа «Жасмин» удобно разместилась в центре города, в здании бизнес-центра «City» по улице Ескалиева. Обо всех особенностях клуба, который появился в Уральске, мы попросили рассказать организатора школы Елену КОРОЛЕВУ.
Идея создать школу для женщин возникла давно, рассказывает Елена. Она почувствовала, что девушкам нужно место, где они могли бы восполнить силы, разобраться в своем внутреннем мире и стать увереннее в себе.
- Понимаете, раньше я посещала наши местные фитнес-клубы, где долгое время занималась йогой. Но мне всегда не хватало чего-то особенного, постоянно присутствовало чувство некой неудовлетворенности от посещений. Бесспорно, что йога мне помогала, я смогла реализовать скрытый потенциал своего тела и души. Именно йога дала мне толчок, и я решила развиваться дальше. Мне удалось побывать в Индии, и самой научиться многому, я стала увереннее в себе, а также решила проблему со здоровьем. И мне очень захотелось создать школу, в которой вкупе будет собрано всё от йоги и аэробики до психологических тренингов. То есть, придя к нам, человек, независимо от пола и возраста, будет иметь возможность полноценно восстановить свое здоровье, что особенно важно в наше время стрессов.
На сегодняшний день в «Жасмин» проводится комплексное обучение, как в группах, так и индивидуально.
- Довольно часто человек попадает в различные конфликтные ситуации на работе, семье, - поясняет Елена. - Порой людям тяжело разобраться в себе, в отношениях, и им проще просто их разорвать и развестись, чем найти причину конфликта. А следствие этого стресс и депрессия, которые, сильно подрывают уже не только психологическое, но и физиологическое здоровье. Чтобы этого избежать, или если это уже произошло, восстановить гармонию души и тела, и нужен вот такой комплексный подход, который мы предлагаем нашим клиентам.
Елена уверена, что занятие йогой, китайская гимнастика, танцы, аэробика, психологические группы для женщин, тренинги и семинары помогут улучшить жизнь, как женщинам, так и мужчинам.
В зале довольно комфортно и уютно. Каждая пришедшая сюда женщина удобно располагается перед занятием и настраивается на релаксацию.
- Хожу в «Жасмин» уже две недели и могу сказать, что это просто какое-то волшебство, - говорит одна из клиенток Анжела. - Если честно, когда шла сюда и не думала, что дышать нужно тоже уметь. У меня проблемы с носовым дыханием, то есть вообще не могу дышать носом. Вернее, не могла, так как все время страдаю воспалением гайморовых пазух. И что удивительно, я смогла не только за такое короткое время восстановить правильное дыхание, но и научилась расслабляться. Я мама троих детей и для меня очень важно восстановить свои силы, чтобы все успеть и дома, и на работе. Сейчас у меня такой подъем внутренней энергии, что кажется, что за спиной выросли крылья. Буду надеяться, что и в дальнейшем у меня будут изменения только в лучшую сторону.
На сегодняшний день в женском клубе работает несколько замечательных тренеров и квалифицированный психолог Валерия БОКАРЕВА, которые помогают клиентам восстановить нарушенный внутренний баланс, а также открыть возможности своего тела.
- Мы проводим занятия в Уральске, также организуем выездное обучение в Индии, Италии, Греции, России и других странах. Получается, что мы совмещаем полезное с приятным, то есть предлагаем и обучение, и отдых. Курсы проходят в течение нескольких дней, за это время девочки познают различные практики и получают море положительной энергии от отдыха на пляжах. Такие выезды у нас практикуются больше 2 лет.
Женская школа «Жасмин» довольно быстро стала одним из самых популярных мест для многих жительниц города. Не так давно в клубе прошел первый день открытых дверей, на котором все желающие, могли получить консультации от лучших коуч-тренеров России и Казахстана. В начале февраля кафе здорового питания «Жасмин» откроется в стенах фитнес-студия «Багира». Там же будут проводиться комплексные занятия женской школы «Жасмин», которые будут включать в себя дыхательную практику, китайскую гимнастику, а также будут проводиться женские практики и психологические тренинги.
- Мы стараемся быть лучшими, поэтому мы используем обратную связь с нашими клиентами, чтобы знать, чего от нас ожидают. В группе социальной сети «ВКонтакте» Женская школа «Жасмин» и на сайте jasmin-school.ru, вы можете узнать больше информации о нашей школе.
Если вы хотите стать более уверенной в себе, улучшить свою жизнь, почувствовать себя свободной от проблем и болячек, то приходите, и мы постараемся вам помочь.
Мы находимся по адресу: ул. Ескалиева, 177, зал: 505 (за зданием облакимата, здание City centrе) Подробную информацию вы можете получить, позвонив по телефону: +7 776 901 00 00.