Жгут костры и живут в шалашах: по пять суток в очереди выстаивают россияне на границе с ЗКО

На пограничных постах процветает бизнес. С российской стороны продают втридорога продукты и бензин для тех, кто собрался пересечь границу и выстаивает в многокилометровой очереди, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Очереди на казахстанско-российской границе возникли после объявления в России частичной мобилизации
. Тысячи россиян покидают страну
. Немалая часть прибывает в ЗКО.
Сегодня, 29 сентября, корреспонденты побывали на двух пограничных пунктах пропуска, первый - это «Сырым» («Маштаково» со стороны РФ)
и второй «Шаган» (Тёплое» со стороны РФ)
. Наплыва пересекающих границу не наблюдалось, а вот очередь тянется уже на более чем 30 километров со стороны России.
Пересёкшие границу отмечают, что с российской стороны «адские» условия. Чтобы попасть в Казахстан, некоторым приходится бросать свои авто, нанимать эвакуатор, покупать втридорога продукты и бензин, готовить еду на горелках, согреваться у костров и даже сооружать шалаши.
На пограничном посту «Сырым» в обязательном порядке с утра пропускали транзитные фуры, а вот пеших и людей на легковом транспорте было очень мало.
Россиянин, пересёкший границу ранним утром, на территории ЗКО ожидал своих товарищей, которые ехали на автомобиле. По его словам, пропускают людей очень медленно, чуть ли не по одному человеку в час. С чем это связано, никто не объясняет, но люди в надежде продолжают ждать своей очереди.
Стоит отметить, что с казахстанской стороны подешевели услуги такси. Если в первые дни
наплыва людей с одного человека за путь от поста до Уральска брали по две тысячи рублей (чуть более 16 тысяч тенге), то сейчас наполовину меньше. Своих потенциальных клиентов ждут порядка сорока таксистов - у них свой список, по которому в порядке очереди оказывают услуги. Дежурит у поста и патрульная машина.
На пункте пропуска «Шаган» нам удалось поговорить с людьми, которым пришлось пять суток ночевать в авто, чтобы пересечь границу. Наши собеседники приехали из Пензы, направляются в Алматы. Они рассказали, что на российской стороне творится беспредел: очередь двигается очень медленно, люди разжигают костры и греются возле них. Некоторые прихватывают с собой горелки, греют на них консервы и каши.
- Когда приезжает машина с продуктами, то их разбирают в считанные секунды. Если ты проспал этот момент, жди в надеже, что завезут ещё. Всё нереально дорого. Если отъехать куда-то, то тебя снова отправят в конец очереди. Пять литров бензина продают за 1 000 рублей (чуть более 8 тысяч тенге), - рассказали путники.
В основном все едут к родным и знакомым, но есть и те, кто едет в никуда, лишь бы пересечь границу.
Вторая семья направлялась из Кирова в Уральск. У них нет родственников и они намерены пока пожить в Казахстане. По словам приехавших, они стояли в очереди четверо суток. Покупали продукты в сельских магазинчиках. Кстати, в приграничных сёлах местные жители уже готовят горячее и распродают тем, кто стоит в очереди.
- Никому такого не пожелаешь. Это ужасно оказаться в такой ситуации. Мы просто бежим в никуда, - сказала Анастасия.
Встретились и россияне, которые не могут вернуться на родину. По словам жительницы Самары Людмилы, они приезжали в Актау на отдых и теперь пытаются попасть домой.
- Стоим с раннего утра на пограничном посту «Шаган», никак не дождёмся пока проедем. Ваши пограничники говорят, что нейтральная территория заполнена, а наши просто пропускают по пару человек в час. Мы с ребёнком, кто знал, что так получится, - отметила женщина.
Напомним
, с 30 сентября приостанавливается автобусное сообщение между Самарой и Уральском.
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Фото очевидцев и Медета МЕДРЕСОВА