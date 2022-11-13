Жилищные сертификаты на 30 млн тенге получили жители ЗКО

Всего на эти цели из областного бюджета выделели почти 200 миллионов тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Миржан Нуртазиев сообщил, что с начала 2020 года для покрытия части первоначального взноса государство начало выдавать жилищные сертификаты. В 2020 и 2021 годы их получили 99 граждан на общую сумму 49,7 миллионов тенге. В этом году для предоставления жилищного сертификата с областного бюджета выделили 199,5 миллионов тенге. 50 человек их уже получили (на 29,9 миллионов тенге). Напомним, в октябре список получ