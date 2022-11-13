Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жилищные сертификаты на 30 млн тенге получили жители ЗКО

Всего на эти цели из областного бюджета выделели почти 200 миллионов тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Миржан Нуртазиев сообщил, что с начала 2020 года для покрытия части первоначального взноса государство начало выдавать жилищные сертификаты. В 2020 и 2021 годы их получили 99 граждан на общую сумму 49,7 миллионов тенге. В этом году для предоставления жилищного сертификата с областного бюджета выделили 199,5 миллионов тенге. 50 человек их уже получили (на 29,9 миллионов тенге). Напомним, в октябре список получ
Арайлым Усербаева
Жилищные сертификаты на 30 млн тенге получили жители ЗКО
Всего на эти цели из областного бюджета выделели почти 200 миллионов тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Строительство многоэтажек в ЗКО рискует остановиться из-за подорожания материалов
Строительство многоэтажек в ЗКО рискует остановиться из-за подорожания материалов
Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Миржан Нуртазиев сообщил, что с начала 2020 года для покрытия части первоначального взноса государство начало выдавать жилищные сертификаты. В 2020 и 2021 годы их получили 99 граждан на общую сумму 49,7 миллионов тенге. В этом году для предоставления жилищного сертификата с областного бюджета выделили 199,5 миллионов тенге. 50 человек их уже получили (на 29,9 миллионов тенге). Напомним, в октябре список получателей жилищных сертификатов пополнился такими категориями как дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; пенсионеры и инвалиды первой и второй групп. Вместе с тем, в 2022 году внедрён механизм субсидирования арендной платы на вторичное жильё для социально-уязвимых слоёв населения. Очередники по нескольким категориям (инвалиды 1 и 2 групп; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия; многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награждённые орденами «Материнская слава» I и II степени; многодетные семьи, нуждающихся в жилье) имеют возможность получения выплат на безвозмездной основе в виде компенсации. 50% оплачивает бюджет и 50% - получатель. В этом году для этих целей с местного бюджета выделили 270 миллионов тенге. На сегодня согласно данным АО «Отбасы банк» поступило 852 заявки. Из них одобрено 243 и заключен договор найма с 42 гражданами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
жилье сертификат

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article