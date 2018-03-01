Жириновский назвал Собчак «отвратительной сукой» и получил стакан воды в лицо (видео)

В прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты на канале «Россия 1» Ксения Собчак плеснула водой в лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает сайт lenta.ru со ссылкой на пресс-секретаря телеведущей Ксению Чудинову. sQWcAi0xL-I Собчак облила оппонента после его резкого высказывания. В ходе дебатов Жириновский обозвал кандидатку в президенты «черной ******» (продажной женщиной) и «отвратительной сукой». Ведущий передачи Владимир Соловьев за это прикрикнул на лидера ЛДПР, попытавшись разрядить обстановку. В студии также присутствовали Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, доверенное лицо