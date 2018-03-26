Житель Актау снял видео про стаю фламинго

Жителю Актау удалось запечатлеть на видеокамеру грациозный танец розовых фламинго, которые зимуют на мангистауском озере Караколь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бейбит Аргынбаев снял минутное видео о розовом фламинго. - Фламинго - это восхитительные, длинноногие птицы, признанные одними из самых красивых на планете. Именно этот факт и побудил меня снять видео и поделиться прекрасным зрелищем с пользователями Интернета. Невозможно не восхищаться грацией и красотой розового фламинго. Мы не могли налюбоваться ими, они даже станцевали для нас синхронно. Фламинго переставляли свои дли