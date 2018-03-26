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Социум

Житель Актау снял видео про стаю фламинго

Жителю Актау удалось запечатлеть на видеокамеру грациозный танец розовых фламинго, которые зимуют на мангистауском озере Караколь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бейбит Аргынбаев снял минутное видео о розовом фламинго. - Фламинго - это восхитительные, длинноногие птицы, признанные одними из самых красивых на планете. Именно этот факт и побудил меня снять видео и поделиться прекрасным зрелищем с пользователями Интернета. Невозможно не восхищаться грацией и красотой розового фламинго. Мы не могли налюбоваться ими, они даже станцевали для нас синхронно. Фламинго переставляли свои дли
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Житель Актау снял видео про стаю фламинго
Жителю Актау удалось запечатлеть на видеокамеру грациозный танец розовых фламинго, которые зимуют на мангистауском озере Караколь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Бейбит Аргынбаев снял минутное видео о розовом фламинго. - Фламинго - это восхитительные, длинноногие птицы, признанные одними из самых красивых на планете. Именно этот факт и побудил меня снять видео и поделиться прекрасным зрелищем с пользователями Интернета. Невозможно не восхищаться грацией и красотой розового фламинго. Мы не могли налюбоваться ими, они даже станцевали для нас синхронно. Фламинго переставляли свои длинные ноги, то поднимали, то опускали голову, как будто кружились в танце, - делится впечатлениями Бейбит Аргынбаев.  
Запечатлеть скопление розовых фламинго на озере Караколь удалось еще одному жителю Актау Вячеславу Никишину.  
По его словам, посмотреть на фламинго, к сожалению, удается не всем жителям Актау, так как они держатся в центре озера и с берега его не видно. По мнению психологов, наиболее благоприятное воздействие на человеческую психику оказывает именно созерцание розового фламинго. Кстати, эти красивые птицы гнездятся не только на территории Мангистаукой области, но и на озерах Тенгиз и Челкартенгиз. Эти птицы ведут в основном оседлый образ жизни, лишь северные популяции розового фламинго являются перелетными.
Регина ЯСНАЯ

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