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Происшествия

Житель Актау убил и закопал в степи предполагаемого убийцу сына

В Актау мужчина устроил самосуд над подозреваемым в убийстве сына. Он жестоко избил предполагаемого убийцу сына и закопал его в в степи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области, осужденный мужчина дважды нанимал людей для похищения предполагаемого убийцы сына. Отец убитого юноши решил «выбить» признательные показания из предполагаемого убийцы. Для этого в первый раз мужчина с целью похищения подозреваемого обратился к своему знакомому и попросил его помочь за три
gorod
Житель Актау убил и закопал в степи предполагаемого убийцу сына
В Актау мужчина устроил самосуд над подозреваемым в убийстве сына. Он жестоко избил предполагаемого убийцу сына и закопал его в в степи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области, осужденный мужчина дважды нанимал людей для похищения предполагаемого убийцы сына. Отец убитого юноши решил «выбить» признательные показания из предполагаемого убийцы. Для этого в первый раз мужчина с целью похищения подозреваемого обратился к своему знакомому и попросил его помочь за три тысячи долларов. Знакомый для дела нанял еще троих мужчин. - Трое мужчин с фотографией предполагаемого убийцы отправились на поиски в Жанаозен. Как только пострадавший вышел из дома, его похитили и увезли в степь, там же и ждал его отец убитого парня. Под угрозой расправы он признался отцу погибшего в убийстве его сына. После чего отец обратился в полицию, заявив, что подозреваемый признает вину в содеянном. Несмотря на это предполагаемого убийцу не взяли по стражу. Тогда осужденный, не долго думая, вновь похищает его и вывозит в степь. Но на вопрос о причастности к убийству сына пострадавший ответил отрицательно. После чего был жестоко избит. Тело погибшего было закопано в степи, - рассказали в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области. Приговором суда отец, организовавший самосуд, был приговорен к 19 годам колонии строгого режима,  его соучастники - к 16 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. Регина ЯСНАЯ
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