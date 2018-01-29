Житель Актау убил и закопал в степи предполагаемого убийцу сына

В Актау мужчина устроил самосуд над подозреваемым в убийстве сына. Он жестоко избил предполагаемого убийцу сына и закопал его в в степи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области, осужденный мужчина дважды нанимал людей для похищения предполагаемого убийцы сына. Отец убитого юноши решил «выбить» признательные показания из предполагаемого убийцы. Для этого в первый раз мужчина с целью похищения подозреваемого обратился к своему знакомому и попросил его помочь за три