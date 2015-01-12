Мужчина выстрелил в упор в голову потерпевшего из травматического пистолета, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта telegraf.com.ua Иллюстративное фото с сайта telegraf.com.ua Трагедия произошла в ночь на 10 января в кафе "Ривьера" в городе Аксай Бурлинского района. Житель Актау, находясь с друзьями в кафе, из хулиганских побуждений выстрелил в голову 26-летнему аксайцу МУХАМБЕДИЕВУ, который скончался на месте преступления. По подозрению в данном преступлении был задержан 29-летний житель Актау, у которого изъят травматический пистолет "Стример", кстати, не зарегистрированный. Вместе с ним были задержаны еще трое жителей Аксая, которые в этом же кафе избили двух посетителей. - Еще до совершения убийства они совершили попытку разбойного нападения на иностранного гражданина, однако по независящим от них обстоятельствам преступление они не смогли довести до конца, - рассказал начальник УКП ДВД ЗКО Сергей ШЕВЧЕНКО. В настоящее время задержанные находятся в ИВС. Идет следствие.