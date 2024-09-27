25 сентября в рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали мужчину, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму 9 млн тенге/

В Актюбинской области пресекли незаконную сделку по продаже человеческих органов. Об этом стало известно надзорному органу в ходе мониторинга интернет-страниц, сообщает прокуратура региона.

— 25 сентября в рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали мужчину, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму 9 млн тенге, — говорится в сообщении надзорного органа.

Прокуратора начала досудебное расследование по статье 116 Уголовного кодекса "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека". Если обвинение подтвердится, виновный может получить штраф или ограничение свободы на срок до двух лет, в зависимости от обстоятельств дела.