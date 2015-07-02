Житель Атырау победил лучших знатоков «Что? Где? Когда?»

Фото с сайта "Ак Жайык" В минувшее воскресенье на российском Первом канале в ходе прямой трансляции финальной игры летней серии «Что? Где? Когда?» прозвучал вопрос от жителя города Атырау Куралбека КАРМЫСОВА, сообщает "Ак Жайык". Игра для знатоков окончилась поражением, а Куралбек выиграл в общей сложности 530 тысяч рублей и «Хрустальную сову» за лучший вопрос летней серии. По словам 26-летнего инженера технического отдела АНПЗ, он отправлял вопросы в интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» ещё будучи школьником: – Был какой-то азарт. Но так получалось, что мои вопросы не звучали в игре. Уже