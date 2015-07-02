Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Житель Атырау победил лучших знатоков «Что? Где? Когда?»

Фото с сайта "Ак Жайык" В минувшее воскресенье на российском Первом канале в ходе прямой трансляции финальной игры летней серии «Что? Где? Когда?» прозвучал вопрос от жителя города Атырау Куралбека КАРМЫСОВА, сообщает "Ак Жайык". Игра для знатоков окончилась поражением, а Куралбек выиграл в общей сложности 530 тысяч рублей и «Хрустальную сову» за лучший вопрос летней серии. По словам 26-летнего инженера технического отдела АНПЗ, он отправлял вопросы в интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» ещё будучи школьником: – Был какой-то азарт. Но так получалось, что мои вопросы не звучали в игре. Уже
Marat
Житель Атырау победил лучших знатоков «Что? Где? Когда?»
Фото с сайта &quot;Ак Жайык&quot;
Фото с сайта &quot;Ак Жайык&quot;
Фото с сайта "Ак Жайык" В минувшее воскресенье на российском Первом канале в ходе прямой трансляции финальной игры летней серии «Что? Где? Когда?» прозвучал вопрос от жителя города Атырау Куралбека КАРМЫСОВА, сообщает "Ак Жайык". Игра для знатоков окончилась поражением, а Куралбек выиграл в общей сложности 530 тысяч рублей и «Хрустальную сову» за лучший вопрос летней серии. По словам 26-летнего инженера технического отдела АНПЗ, он отправлял вопросы в интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» ещё будучи школьником: – Был какой-то азарт. Но так получалось, что мои вопросы не звучали в игре. Уже тогда я понял, что вопросы телезрителей проходят жесткий отбор. В финальной игре летней серии играла команда ветерана ещё с советских времён Виктора Сиднева, состав – всё матёрые «волки»: Александр Друзь, Борис Левин, Максим Поташов, Михаил Дюба, Леонид Тимофеев. На счету этой дрим-тим 11 хрустальных сов и две бриллиантовых. Вопрос атыраусца выпал в 7-м раунде: знатокам было предложено ответить, для чего муниципалитеты некоторых японских городов используют детскую песенку «Торянсэ», которая поется во время игры, напоминающей знакомый нам «Ручеек». После минутных раздумий знатоки предположили, что песенку, как и принцип игры, власти используют при выборе кандидатов в присяжные заседатели. Ответ оказался неправильным. Будучи в прошлом году в Японии на курсах по повышению квалификации, Куралбек был впечатлён не только передовыми технологиями, но и особым национальным колоритом: – В свободное от учебы время я гулял, посещал музеи и всевозможные выставки. Меня очень заинтересовали японские светофоры, зеленый свет которых для пешеходов непременно сопровождается какими-нибудь звуками. Где-то звучало обычное пиканье, где-то щебетание птиц. Это делается для незрячих пешеходов. А в одном из городов «зелёный» сопровождался трогательной мелодией. Как мне объяснили местные жители, это песенка «Торянсэ» из детской игры. Её знает каждый японец. И это очень удобно – песенка заканчивается, нужно торопиться, пока не погас зеленый сигнал. Так и родился мой вопрос для игры «Что? Где? Когда?». Куралбек отправил его в клуб почти год назад и благополучно забыл. Эфир победной для него игры он не смотрел. О выигрыше узнал на следующий день, когда в соцсетях и в смс-сообщениях посыпались поздравления от друзей и знакомых. – Это было очень неожиданно! Конечно, приятно. Правда, одновременно и расстроился за знатоков, что они потерпели поражение, – признается парень. Это он говорит как их коллега: сам входит в команду Бауржана НУРГАЛИЕВА в Атырауской городской лиге «Что? Где? Когда?». Куралбек уже получил приглашение от редакторов телепрограммы приехать в Москву на открытие осенней серии «Что? Где? Когда?», где ему и планируется вручить «Хрустальную сову».
игра

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article