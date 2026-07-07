Житель Атырау получил срок за неуплату алиментов на 7 млн тенге

С начала текущего года общая сумма погашенных задолженностей по алиментам составила 124 млн тенге.

В Атырау суд вынес приговор местному жителю, который на протяжении двух лет уклонялся от финансовой поддержки своих несовершеннолетних детей, накопив задолженность в размере 7 млн тенге, сообщает прокуратура региона.

Согласно информации надзорного ведомства, решение по данному делу было принято специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Атырауской области 19 мая 2026 года. За длительное неисполнение алиментных обязательств мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

В прокуратуре Атырауской области также привели статистику по региону: