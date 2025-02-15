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Происшествия Социум

Житель Уральска избил соседку за громкую музыку

Перед этим мужчина разбил её входную дверь.
Арайлым Усербаева
Житель Уральска избил соседку за громкую музыку

Конфликт произошел 2 декабря 2024 года около 18.00. По информации пресс-службы областного суда, жительница Уральска громко слушала музыку в своей квартире. Это не понравилось её соседу. Он решил утихомирить ей и постучался в дверь. Женщина не открыла. Тогда разъярённый сосед разбил окно входной двери, зашел в квартиру, отыскал соседку и несколько раз ударил ей по голове и телу. Далее схватил женщину и ударил головой об стену, и покинул квартиру.  

Сам подсудимый вину признал и полностью раскаялся. Потерпевшая просила назначить особые требования в отношении подсудимого и в части меры наказания оставляет на усмотрение суда.

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Суд признал мужчину виновным по статье 109 УК РК «Побои» и решил привлечь его к общественным работам на 40 часов. 

Приговор суда вступил в законную силу.

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