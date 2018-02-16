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Социум

Житель Уральска продал квартиру после своей «смерти»

Квартира, которую получила семья Береза в 90 годы от завода "Металлист", оказалась проданной неизвестным людям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В тот момент, когда семья получала квартиру, Оксана БЕРЕЗА была несовершеннолетней и не имела прав на приватизацию. Она прожила в квартире более 30 лет, после чего выяснилось, что их жилплощадь продана неизвестным людям. - Все началось с того, что в 1999 году мой отец вышел из дома и больше не вернулся. Он у нас выпивал и все, что мог, уносил из дома. Мама обратилась в полицию, чтобы его нашли, но поиски не увенчались успехом. Тогда суд вын
gorod
Житель Уральска продал квартиру после своей «смерти»
Квартира, которую получила семья Береза в 90 годы от завода "Металлист", оказалась проданной неизвестным людям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В тот момент, когда семья получала квартиру, Оксана БЕРЕЗА была несовершеннолетней и не имела прав на приватизацию. Она прожила в квартире более 30 лет, после чего выяснилось, что их жилплощадь продана неизвестным людям. - Все началось с того, что в 1999 году мой отец вышел из дома и больше не вернулся. Он у нас выпивал и все, что мог, уносил из дома. Мама обратилась в полицию, чтобы его нашли, но поиски не увенчались успехом. Тогда суд вынес решение - считать моего отца умершим. Летом 2015 года в квартиру постучал курьер и выдал мне постановление о выселении из квартиры, которая, как оказалось, ни мне, ни моей маме уже не принадлежит, - рассказала Оксана БЕРЕЗА. - Я пошла в акимат, где мне сказали, что квартира была приватизирована в 1993 году моим отцом, и он якобы сейчас ее продал. То есть, с их слов, мой отец в 2015 году обратился в суд о признании его живым, и он вновь получил документы, хотя домой не приходил. Никто из родных и знакомых его с момента пропажи не видел. Также Оксана БЕРЕЗА сообщила, что если отец приватизировал семейную жилплощадь, то он был обязан вписать ее в акт приватизации, так как в 1993 году она уже достигла совершеннолетия. Позже девушка обратилась к адвокатам, которые смогли в суде доказать, что акт приватизации является незаконным. - Сейчас в этой квартире живу я с мужем и новорожденным ребенком, мама и двое племянников, которых я забрала на воспитание в 2013 году после смерти брата. Это единственное жилье нашей семьи и только благодаря суду мы смогли доказать, что приватизация была незаконной. Однако новые хозяева, которые купили нашу квартиру, никогда не видя ее, подали апелляционную жалобу, - пояснила девушка. - Как можно купить квартиру, если они даже не видели ее. Мы даже не знаем, кто купил ее. 15 февраля апелляционная коллегия оставила жалобу ответчиков без удовлетворения. Стоит отметить, что судьи апелляционной коллегии несколько раз просили представителя ответчика обеспечить явку без вести пропавшего отца, однако мужчина явился лишь на последнее судебное заседание. В городском акимате подтвердили информацию о том, что отец Оксаны БЕРЕЗЫ приватизировал квартиру в 1993 году, поэтому никто другой не мог подать документы на приватизацию данного жилья. Фото Медета МЕДРЕСОВА
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