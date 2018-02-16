Житель Уральска продал квартиру после своей «смерти»

Квартира, которую получила семья Береза в 90 годы от завода "Металлист", оказалась проданной неизвестным людям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В тот момент, когда семья получала квартиру, Оксана БЕРЕЗА была несовершеннолетней и не имела прав на приватизацию. Она прожила в квартире более 30 лет, после чего выяснилось, что их жилплощадь продана неизвестным людям. - Все началось с того, что в 1999 году мой отец вышел из дома и больше не вернулся. Он у нас выпивал и все, что мог, уносил из дома. Мама обратилась в полицию, чтобы его нашли, но поиски не увенчались успехом. Тогда суд вын