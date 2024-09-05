В Уральском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины. Его обвинили сразу по двум статьям уголовного кодекса: вымогательство и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как сообщили в суде ЗКО, подсудимый и потерпевшая состояли в законном браке. Во время совместной жизни женщина добровольно отправляла супругу интимные фотографии. Однако позже между мужем и женой возникли разногласия, и потерпевшая решила развестись с супругом. Но у мужчины были другие планы. Он не согласился с решением жены и начал угрожать, что распространит её интимные фото.

На этом недовольный супруг не остановился. Он отправил фотографии экс-супруги её отцу, а так же в общую группу в Whatsapp.

Суд пришел к выводу, что вина подсудимого доказана в полном объеме. Его признали виновным в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни и приговорили к лишению свободы сроком на три года и два месяца. Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.