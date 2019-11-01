Житель ЗКО перерезал горло осколком бутылки своему знакомому

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как отметили в суде, убийство произошло 1 июля этого года в поселке Дарьинск района Байтерек. Здесь 23-летний Нурлан Байтелеуов распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми, в числе которых был и 20-летний Андрей Тарасенко. После водки компания перешла на пиво. - Далее Байтелеуов вместе с Тарасенко направились к озеру Большое. Но вместо того, чтобы искупаться, начали там нюхать клей марки «Супермонолит». П