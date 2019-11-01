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Социум

Житель ЗКО перерезал горло осколком бутылки своему знакомому

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как отметили в суде, убийство произошло 1 июля этого года в поселке Дарьинск района Байтерек. Здесь 23-летний Нурлан Байтелеуов распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми, в числе которых был и 20-летний Андрей Тарасенко. После водки компания перешла на пиво. - Далее Байтелеуов вместе с Тарасенко направились к озеру Большое. Но вместо того, чтобы искупаться, начали там нюхать клей марки «Супермонолит». П
gorod
Житель ЗКО перерезал горло осколком бутылки своему знакомому
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как отметили в суде, убийство произошло 1 июля этого года в поселке Дарьинск района Байтерек. Здесь 23-летний Нурлан Байтелеуов распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми, в числе которых был и 20-летний Андрей Тарасенко. После водки компания перешла на пиво. - Далее Байтелеуов вместе с Тарасенко направились к озеру Большое. Но вместо того, чтобы искупаться, начали там нюхать клей марки «Супермонолит». После этого на почве алкогольного и токсикоманического опьянения у них возникла ссора, которая переросла в борьбу. Байтелеуов поднял с земли горлышко от стеклянной бутылки и, схватив Тарасенко со спины, перерезал тому горло. Глубина раны составила 4, а  длина 12 сантиметров, что указывает, что была применена сила, - сообщил судья Бахыт Ермаханов. В суде отметили, что потерпевший скончался через несколько минут, хрипя и истекая кровью. Подсудимый снял с Тарасенко все вещи и скинул тело в камыши озера Большое. Вещи убитого он выбросил в другом месте. В суде сообщили, что тело обнаружили местные мальчишки, которые искали в озере металл. Они и сообщили в полицию. -Байтелеуов признан виновным в совершении убийства и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. В колонии его будут принудительно лечить от токсикоманической зависимости, - заявил Бахыт Ермаханов. Также подсудимый обязан выплатить 1,5 млн тенге в качестве морального вреда потерпевшей стороне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ
суд приговор

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