Житель ЗКО утонул в Урале в районе Стелы

Трагедия произошла 24 июня, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. Фото из архива "МГ" - Молодой человек купался в не предназначенном для этого месте, - говорит главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА. - Утонувшим оказался 22-летний житель Казталовского района. Водолазы извлекли тело в 18 часов того же дня. Напомним, что с начала летнего сезона утонуло 17 человек из них 8 детей. Спасатели убедительно просят жителей города и области соблюдать меры безопасности на воде и купаться только в установленных для этого местах.