Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Житель ЗКО утонул в Урале в районе Стелы

Трагедия произошла 24 июня, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. Фото из архива "МГ" - Молодой человек купался в не предназначенном для этого месте, - говорит главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА. - Утонувшим оказался 22-летний житель Казталовского района. Водолазы извлекли тело в 18 часов того же дня. Напомним, что с начала летнего сезона утонуло 17 человек из них 8 детей. Спасатели убедительно просят жителей города и области соблюдать меры безопасности на воде и купаться только в установленных для этого местах.
Marat
Житель ЗКО утонул в Урале в районе Стелы
Трагедия произошла 24 июня, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" - Молодой человек купался в не предназначенном для этого месте, - говорит главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА. - Утонувшим оказался 22-летний житель Казталовского района. Водолазы извлекли тело в 18 часов того же дня. Напомним, что с начала летнего сезона утонуло 17 человек из них 8 детей. Спасатели убедительно просят жителей города и области соблюдать меры безопасности на воде и купаться только в установленных для этого местах.
Урал утонул парень

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article