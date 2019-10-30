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Житель ЗКО выиграл внедорожник Toyota Prado

Владельцем главного приза акции Halyk Bank «Выиграйте авто!» - внедорожника Toyota Land Cruiser Prado - стал житель Западно–Казахстанской области Арман Аманбаев. – Меня переполняют эмоции! Я, действительно, поверил в то, что бывают такие чудеса, как случайные выигрыши. Я брал кредит в Halyk Bank, чтобы рефинансировать автомобильный кредит в другом банке, тогда мне сказали, что я буду участвовать в акции «Выиграйте авто!», я даже не обратил на это внимания, – делится впечатлениями счастливый обладатель внедорожника. – Спустя некоторое время, когда я был на службе, мне позвонили из банка и сообщ
gorod
Житель ЗКО выиграл внедорожник Toyota Prado
Владельцем главного приза акции Halyk Bank «Выиграйте авто!» - внедорожника Toyota Land Cruiser Prado - стал житель Западно–Казахстанской области Арман Аманбаев.
– Меня переполняют эмоции! Я, действительно, поверил в то, что бывают такие чудеса, как случайные выигрыши. Я брал кредит в Halyk Bank, чтобы рефинансировать автомобильный кредит в другом банке, тогда мне сказали, что я буду участвовать в акции «Выиграйте авто!», я даже не обратил на это внимания, – делится впечатлениями счастливый обладатель внедорожника. – Спустя некоторое время, когда я был на службе, мне позвонили из банка и сообщили, что я выиграл автомобиль. Я в это не поверил. Но когда понял, что это правда, меня переполнила радость. Я благодарен Народному банку. Это такая огромная удача, которая улыбнулась мне. У счастливчика двое детей, сейчас его семья ожидает пополнение. – Вместительный выигрыш от Halyk Bank пришелся как раз кстати для нашей растущей семьи, – с радостью в голосе говорит Арман. – Теперь за рулем будет ездить жена, так как я все время на службе. Арман служит пограничником, вместе со своими сослуживцами оберегает рубежи родины. На торжественную церемонию вручения выигрыша он пришел не один, а вместе со своей большой и дружной семьей. – Сегодня торжественный день как для самого Народного банка, так и для его клиентов. В рамках проводимой акции состоялся розыгрыш главного приза – автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Народный банк сейчас – это 7 миллионов клиентов, в нашей области он представлен 27 отделениями, в которых вы можете получить качественные услуги. Также сейчас в планах открыть новое отделение в Казталовке Казталовского района. Это не предел, мы будем стремиться к новым успехам, чтобы быть ближе к нашим клиентам. 30% вкладчиков доверяют именно нашему банку, и это серьезный показатель, – отметил на торжественной церемонии вручения ключей от внедорожника директор Западно–Казахстанского областного филиала Halyk Bank Игорь Стексов. Также Игорь Стексов поздравил Армана Аманбаева и отметил, что главный приз предоставлен Halyk Bank совместно с компанией «Astana Motors». – Арман взял в нашем банке кредит и получил выигрыш. Народный банк никого не обманывает, он в очередной раз оправдывает доверие своих клиентов. Уважаемые клиенты, приходите, впереди еще много различных акций и хороших дорогостоящих призов. Ждем вас, – добавил Игорь Стексов. Стоит отметить, что акция от Народного банка проходила с 1 апреля по 30 сентября 2019 года. Всего было разыграно три автомобиля: две Toyota Camry 70 и главный приз – внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Напомним, победительницей первого, июньского розыгрыша стала пенсионерка из Северо–Казахстанской области Надежда Федосова, второго – пенсионерка из г. Уральск Зубайда Кунакбаева. Обеим были вручены автомобили Toyota Camry 70. Внедорожник был разыгран 15 октября. Все победители были выявлены в результате трех розыгрышей методом генерации случайных чисел на ресурсе www.random.org в присутствии членов тиражной комиссии. Розыгрыш транслировался в прямом эфире на странице банка в Facebook и Instagram. Акции от Halyk Bank продолжаются. Следите за новостями! Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 08.11.2016г. выданная Национальным Банком РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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