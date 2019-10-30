Житель ЗКО выиграл внедорожник Toyota Prado

Владельцем главного приза акции Halyk Bank «Выиграйте авто!» - внедорожника Toyota Land Cruiser Prado - стал житель Западно–Казахстанской области Арман Аманбаев. – Меня переполняют эмоции! Я, действительно, поверил в то, что бывают такие чудеса, как случайные выигрыши. Я брал кредит в Halyk Bank, чтобы рефинансировать автомобильный кредит в другом банке, тогда мне сказали, что я буду участвовать в акции «Выиграйте авто!», я даже не обратил на это внимания, – делится впечатлениями счастливый обладатель внедорожника. – Спустя некоторое время, когда я был на службе, мне позвонили из банка и сообщ